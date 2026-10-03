La FGR anunció que apelará la resolución contra exfuncionarios de Aguascalientes, quienes quedaron sin vinculación a proceso pese al presunto delito de corrupción en el caso Next Energy:

Jaime Gerardo Beltrán Martínez: Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes

Alfredo Martín Cervantes García: Secretario de Finanzas del gobierno estatal

Mónica Marcela Díaz Aranda: Entonces titular de la Secretaría de Administración municipal

Luis Alberto Rivera Vargas: Exsíndico procurador

Rodolfo Telles Moreno: Secretario de Servicios Públicos y administrador directo del contrato con Next Energy

Todos ellos trabajaron con el gobierno municipal de Aguascalientes, etapa en la que se firmó el contrato con Next Energy para construir el parque fotovoltaico.

FGR (Especial)

FGR mantiene abierta investigación por caso Next Energy en Aguascalientes

En un comunicado, la FGR afirmó que hay elementos jurídicos contra funcionarios de Aguascalientes relacionados con el caso Next Energy.

Asimismo, señaló que la autoridad judicial no contempló esos elementos al emitir el fallo para no vincularlos a proceso.

“Fiscalía General de la República (FGR) informa que interpondrá un recurso de apelación al considerar que existen elementos jurídicos que la autoridad judicial no consideró, al dictar el auto de no vinculación a proceso”. FGR

En relación al caso, la FGR afirmó que permanecen abiertas diversas líneas de investigación respecto del uso de recursos públicos federales en dicho proyecto, tales como:

Cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto

Posibles mecanismos financieros y comerciales

La dependencia reafirmó que el combate a la corrupción es una prioridad permanente, pues las resoluciones adversas en un procedimiento específico no implican el abandono de las investigaciones.

Senadora de Morena presentó denuncia contra fallo de funcionarios de Aguascalientes

De acuerdo con la FGR, la investigación inició tras la denuncia de una senadora de la República.

El pasado 1 de octubre, la legisladora publicó en sus canales oficiales que la jueza Yuridia Bello emitió un auto de no vinculación a proceso, favoreciendo a cinco exfuncionarios municipales.

La resolución se tomó considerando que el delito había prescrito; es decir, que ya había pasado el plazo legal para proceder penalmente por esos hechos y que el caso ya había sido juzgado.