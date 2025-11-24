La Policía Rosa es un modelo pionero a nivel nacional creado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

Su labor se enfoca en brindar ayuda y acompañamiento a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

Atención empática y profesional: el modelo Policía Rosa avanza en Aguascalientes

Las y los integrantes de la Policía Rosa cuentan con formación especializada que les permite intervenir con sensibilidad, respeto y perspectiva de género. Su labor está guiada por la protección de los derechos de las infancias y por la empatía necesaria para atender situaciones delicadas.

La unidad cuenta con certificaciones como el Protocolo para la Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres, avalado por el Secretariado Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, el personal recibe capacitación internacional en violencia de género por el Miami-Dade Public Safety Training Institute & Research Center.

A ello se suma su preparación en cursos como Atención de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia; Seguridad Pública con Perspectiva de Género; Protocolo de Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables; Protocolo de Búsqueda; y Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre muchos otros.

Policía Rosa protege a los grupos vulnerables en Aguascalientes. (Cortesía )

De acuerdo con el informe de 2025, la Policía Rosa ha atendido más de 17 mil reportes, brindando orientación, resguardo, acompañamiento o auxilio policiaco. Entre sus acciones destacan el seguimiento a órdenes de protección, apoyo a personas con autismo, contención emocional, canalización a refugios, traslados a hospitales, acompañamiento en denuncias y actividades de proximidad social.

Su labor se fortalece gracias a la coordinación con diversas instituciones y organizaciones civiles, con quienes impulsan la cultura de la denuncia para que ninguna persona quede sin apoyo cuando su seguridad esté en riesgo.

Policía Rosa protege a los grupos vulnerables en Aguascalientes. (Cortesía )

La Policía Rosa está disponible las 24 horas. En caso de requerirlo se puede llamar al 911 o realizar una denuncia anónima al 089.