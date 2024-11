Tras la intención de que el Frente Cívico Nacional sea un nuevo partido político, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lanzó fuertes críticas.

Esto sucedió durante una asamblea en Sinaloa, donde Luisa María Alcalde aseguró que quienes integran el Frente Cívico Nacional son personas provenientes de otros partidos.

La crítica no solo fue contra el Frente Cívico Nacional, también Luisa María Alcalde utilizó la imagen de Adrián LeBarón para hablar del saqueo de México. LeBarón le respondió fuertemente.

Luisa María Alcalde critica al Frente Cívico Nacional

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo durante una conferencia que el registro del Frente Cívico Nacional como partido político, solo sería más de lo mismo.

“Ahora resulta que los mismos de siempre, los que estaban en el PRI y algunos del PAN, se han reunido y han decidido formar una nueva fuerza política. Son los mismos que saquearon a nuestro país, los mismos que se hicieron multimillonarios a costa del pueblo”, dijo.

El registro de este nuevo partido involucra a opositores de Morena como el activista Adrián LeBarón, de quién Luisa María Alcalde utilizó su imagen para mencionar el saqueo de México. Esto lo hizo a través de un video en redes sociales, que después eliminó y publicó otro sin la imagen de Adrián LeBarón.

Los mismos cartuchos quemados que no tienen autoridad moral anunciaron que van a formar una nueva fuerza política.



Desde Sinaloa, les decimos que nos dará gusto verlos en la calle. A su pesar se van a encontrar con un pueblo muy consciente de quiénes son y lo que representan. pic.twitter.com/qq1sSZySI0 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 25, 2024

Adrián LeBarón responde a acusaciones Luisa María Alcalde

A través de redes sociales, Adrián LeBarón denunció que su imagen fue mal utilizada solo por reunirse con personas que, según él, lo han apoyado y valora mucho.

Sobre la acusación de haber saqueado a México, Adrián LeBarón negó que esto fuera cierto e invitó a que Luisa María Alcalde lo denuncie si tiene pruebas.

“Con todo respeto, ¿cuándo le robé un peso?, vaya y denúncieme como yo lo he hecho ante las injusticias que veo en el país. ¿Cuándo le he quitado algo a los mexicanos? Al contrario, con honor y gusto me he puesto a caminar para respaldar causas”, se lee en su publicación.

Asimismo, Adrián LeBarón aseguró que sigue siendo el mismo de siempre, un hombre de “comunidad trabajadora y transparente”. Aprovechó su publicación para recordar las pérdidas sufridas hace unos años, cuando su hija y nietos fueron asesinados.

Adrián LeBarón mencionó que no entiende el enojo de Luisa María Alcalde y concluyó su publicación adjuntando el video de las acusaciones de Luisa María Alcalde, sin embargo, ya no está disponible.