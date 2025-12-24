La famosa plataforma de streaming, Netflix ha lanzado su tráiler oficial para The Immortal Man, la esperada película de Peaky Blinders con el que al fin tenemos el regreso de Tommy Shelby.

Tráiler de The Immortal Man, película de Peaky Blinders en que vemos a un ya veterano Tommy Shelby que se verá forzado a regresar a Birmingham.

Suceso que se da en medio del estallido de la Segunda Guerra Mundial y donde Tommy Shelby se encuentra enfrentando las consecuencias de sus ambiciones.

Aunque el único camino para Tommy Shelby es volver al lugar donde surgió el gran líder de los Peaky Blinders para demostrar porqué es The Immortal Man.

¿Cuándo se estrena The Immortal Man, película de Peaky Blinders?

El estreno de The Immortal Man, película de Peaky Blinders está programado para el próximo 20 de marzo de 2026 en Netflix.

Asimismo, The Immortal Man, película de Peaky Blinders tendrá estreno limitados en cines a partir del 6 de marzo de 2026, aún se desconoce si llegará a las pantallas grandes de México.

Elenco de Peaky Blinders: The Immortal Man

El elenco de Peaky Blinders: The Immortal Man incluye el regreso de caras conocidas además de nuevas, pues se integra por: