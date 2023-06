¿Wendy Guevara y Poncho de Nigris aliados? Ya decretaron que van a llegar a la final de La casa de los famosos México, pese a que no se conocen a todos los participantes.

A unos días del estreno de La casa de los famosos México, se confirmó a Poncho de Nigris -de 47 años de edad- como el quinto integrante.

En medio de todas las especulaciones sobre los famosos que podrían entrar a La casa de los famosos México, solo se ha confirmado a:

En plena presentación, Poncho de Nigris lanzó un polémico comentario sobre Wendy Guevara y la relación que podrían tener dentro de La casa de los famosos México.

Tras las críticas que recibió, Wendy Guevara y Poncho de Nigris realizaron un live en donde mostraron que no hay ningún problema entre ellos.

Aún no ha empezado La casa de los famosos México y la alianza entre los famosos ya empezó y así lo demostraron Wendy Guevara y Poncho de Nigris.

A unos días del estreno de La casa de los famosos México, se confirmó a Poncho de Nigris como uno de los participantes.

Sin embargo lanzó un polémico comentario sobre Wendy Guevara que muchos tacharon de transfóbico.

En medio de la controversia que se generó, Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo en donde invitó a Poncho de Nigris para demostrar que no hay ningún problema entre ellos.

Poncho de Nigris señaló que todos los comentarios que realizó sobre Wendy Guevara por ser una mujer trans eran broma y que los había hecho porque sabía que a ella no le molestarían.

Wendy Guevara destacó que no le molestan este tipo de comentarios pues ella misma los hace.

Tras aclarar que no hay problemas entre ellos y que se llevan así de pesado, Poncho de Nigris decretó que él y Wendy Guevara van a llegar a la final de La casa de los famosos México, pese a que todavía no se conocen a los otros participantes.

Por su parte Wendy Guevara deseó que esto fuera así pues le gustaría llegar a la final de La casa de los famosos México.

Wendy Guevara y Poncho de Nigris confirmaron que ellos entraron a La casa de los famosos para pasársela bien.

Incluso Poncho de Nigris mostró sus deseos de emborracharse con Wendy Guevara.

View this post on Instagram

Durante su presentación como el quinto confirmado para entrar a La casa de los famosos México, Poncho de Nigris fue cuestionado sobre su posible relación con Wendy Guevara.

Poncho de Nigris adelantó que se llevaría muy bien con Wendy Guevara ya que ambos tienen el mismo sentido del humor y son muy extrovertidos.

Pero sorprendió al revelar que podrían jugar “espaditas” dentro de La casa de los famosos, haciendo referencia a que ella es una mujer trans.

No fue la única ocasión que Poncho de Nigris habló de Wendy Guevara, ya que en un space en Twitter con ‘La Comadrita’, el influencer realizó un comentario transfóbico.

“No, a Wendy Guevara me la voy a coger, no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay pedo”

Poncho de Nigris