El próximo 4 de junio se estrenará La casa de los famosos México, el nuevo reality de Televisa-Univisión, el cual ya está siendo criticado en relación a sus participantes.

Y es que hasta el momento, la empresa de San Ángel ha confirmado únicamente a cuatro personalidades de las 12 que ingresaran a La casa de los famosos México. Ellos son:

Personalidades que no han gustado al público ya que consideran que no son tan famosos ni tan polémicos y mucho menos interesantes...

Debido a que el tema está sonando muy fuerte, Mhoni Vidente recurrió a su tarot para saber si este show triunfará o fracasará.

En sus predicciones para El Heraldo de México, Mhoni Vidente, de 46 años de edad, señaló que La casa de los famosos México empezó mal.

Esto porque participará gente no tan famosa y además le están apostando a gente que surgió en redes sociales sin considerar que el formato de televisión es muy diferente puesto que la audiencia es más exigente.

Asimismo, la pitonisa ve mal que Televisa no se haya querido arriesgar y tampoco pagar más a personalidades verdaderamente famosas y polémicas.

“O no tuvieron personajes o no quisieron pagar de más. Televisa no quiero arriesgar mucho. Empezó mal porque muchos se han bajado, muchos no quieren estar, contrataron personajes que ya no vienen al caso, que estuvieron Big brother...le van a sufrir, va a batallar mucho ese reality para mantenerse”

Mhoni Vidente sobre La casa de los famosos México