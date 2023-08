Wendy Guevara le coqueteó a Banda El Recodo y dejó en shock a todos en La Casa de los Famosos México.

La final de La Casa de los Famosos México es este domingo 13 de agosto y la producción les ha llevado variedad musical a los finalistas.

Una de las más felices por estos shows es Wendy Guevara, quien está desatada y no tiene reparo en coquetear con los visitantes.

Wendy Guevara ya se vio bailando pegadita con un integrante de Banda El Recodo

La Casa de los Famosos México ha contado con grandes sorpresa y visitas inesperadas.

Artistas y cantantes han visitado a los participantes de La Casa de los Famosos México como:

Gloria Trevi

Thalía

Paulina Rubio

Carín León

Banda El Recodo

El miércoles 9 de agosto, La Casa de los Famosos México estuvo bailando al ritmo de Banda El Recodo.

Wendy Guevara le coquetea a un músico de Banda El Recodo (Especial )

Wendy Guevara se divirtió con esta visita y hasta le coquetéo con Jaime López, uno de los integrantes de Banda El Recodo.

El músico y Wendy Guevara -de 29 años de edad- se saludaron de beso, y ella aprovechó para abrazarlo.

Pero el gracioso encuentro no quedó ahí, pues Wendy Guevara no soltaba al integrante de Banda El Recodo y se le pegó de más.

El coqueteo fue aplaudido por los fans de Wendy Guevara y notaron un detalle, Nicola Porcella buscó separarla del músico de Banda El Recodo.

¿Nicola Porcella y Emilio Osorio son celosos con Wendy Guevara?

A Wendy Guevara nadie la detiene y saca sus mejores “trucos” a la hora de coquetear, pero hay quienes tratan de limitarla en La Casa de los Famosos México.

Mientras Wendy Guevara hacía su “luchita” con el integrante de Banda El Recodo, Nicola Porcella y Emilio Osorio la vigilaban celosamente.

Wendy Guevara (Instagram/@soywendyguevarao)

Cuando la influencer abrazó al clarinetista de Banda El Recodo, rápidamente fueron a separarla Nicola Porcella y Emilio Osorio.

Los seguidores de Wendy Guevara notaron esto y les pareció tierno: “Pero Nicola y Emilio diciendo no, no, no para que no se le pegara”.

Wendy Guevara es la favorita para ganar La Casa de los Famosos México y este domingo podría llevarse la victoria.