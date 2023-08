La Barby Juárez revela que sí iba en golpear a alguien en La Casa de los Famosos México y por eso a veces se aislaba de sus compañeros.

El domingo 6 de agosto, Mariana ‘La Barby’ Juárez salió de La Casa de los Famosos México, siendo la última integrante del Team Cielo que abandona el reality.

Con la salida de la Barby Juárez -de 43 años de edad-, el Team Infierno cumple su objetivo de llegar todos a la final de La Casa de los Famosos México.

A su salida de La Casa de los Famosos México, la Barby Juárez confesó que había momentos que se tenía que alejar de sus compañeros pues llegaba un punto en el que si quería golpearlos.

La Barby Juárez en La Casa de los Famosos México (La casa de los famosos México)

La Barby Juárez cree que la última semana de La Casa de los Famosos México se va a poner muy intensa

El Team Infierno cumplió su objetivo y logró que sus integrantes llegarán a la final de La Casa de los Famosos México.

La Barby Juárez se convirtió en la última eliminada antes de la gran final de La Casa de los Famosos México.

A su salida de La Casa de los Famosos México, la Barby Juárez fue entrevistada por Pablo Chagra quien le cuestionó sobre su pasó por el reality de Televisa.

La Barby Juárez se mostró feliz de que no se encuentre en La Casa de los Famosos México, pues cree que las cosas se van a poner muy intensas en esta última semana del reality.

“Contenta de no estar allá dentro porque ya se van a empezar a cocinar las cosas, pero si bien” La Barby Juárez

Para la Barby Juárez la última semana que ella estuvo en La Casa de los Famosos México fue intensa ya que salieron a relucir cosas que ni siquiera tenían que ver con el reality.

“Esta semana estuvo media intensa, empezaron a salir los egos, la vanidad de cada uno, veremos qué pasa esta semana” La Barby Juárez

Las tensiones dentro de La Casa de los Famosos México hacen pensar a la Barby Juárez que estos últimos días van a ser muy intensos.

“Salieron cosas ahí que no tienen ni que ver con la casa, entonces es ahí donde digo algo va a tronar ahí” La Barby Juárez

La Barby Juárez confiesa que se alejó de sus compañeros de La Casa de los Famosos México para no golpearlos

Al ser cuestionada sobre versiones que señalaban que no dio mucho de qué hablar dentro de La Casa de los Famosos México, Barby Juárez confesó que se contuvo mucho.

La Barby Juárez puntualizó que por contrato no le podía pegarle a nadie ya que la podían sacar dentro de La Casa de los Famosos México.

En ese sentido, la Barby Juárez confesó que los habitantes de La Casa de los Famosos México ya la estaban sacando de quicio y ellos mismos se habían dado cuenta.

“Decía en el contrato que si yo pegaba me sacaban. Yo creo que si me hubiera quedado una semana más, ya me estaban sacando de quicio y creo que se dieron cuenta” La Barby Juárez

La Barby Juárez reveló que está última semana se contuvo para no golpear a nadie dentro de La Casa de los Famosos México.

La Barby Juárez, de La Casa de los Famosos México, es digna de su apodo y te mostramos las evidencias. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

En su entrevista la Barby Juárez señaló que se tuvo que aislar de sus compañeros pues estaba muy enojada por la manera en la que hablaban de Jorge Losa.

“Esta última semana me decían que me vieron medio triste, después de que salió Jorge. Pues más que triste, quise contenerme y aislarme un poquito porque estaba enojada, no me gustaba que le faltarán el respeto a Jorge, porque realmente siento que los hizo como quiso en las pruebas y era donde no les gustaba” La Barby Juárez

La Barby Juárez destacó que en realidad puso en protección a los habitantes de La Casa de los Famosos México pues en algún momento si estuvo a punto de golpear a alguien.

“Los puse en protección un ratito, me aislé de ellos para no golpearlos cuando ya me sacaran de mis casillas, dije no quiero golpearlos entonces mejor me hice a un lado y ya después respiré y les dije les voy a dar chance” La Barby Juárez

Por último, la Barby Juárez señaló que esta última semana el Team Infierno la tenían que vivir ya que van a sacar lo que realmente son.