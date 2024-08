Crista Montes, mamá de Gala Montes de 24 años de edad, insulta a Sabine Moussier luego de que llamara prostituta a su hija en La Casa de los Famosos México 2024.

Otro drama se junta en La Casa de los Famosos México 2024, pues ahora la mamá de Gala Montes se metió en la polémica.

Pues luego de que Sabine Moussier de 58 años de edad le dijera a Gala Montes prostituta en La Casa de los Famosos México 2024, su mamá Crista Montes le respondió.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024 ha estado sumergida en polémica tras los problemas que se han registrado entre sus habitantes.

Ahora la pelea fue protagonizada por Sabine Moussier y Gala Montes, pues Sabine dijo en el cuarto Tierra de La Casa de los Famosos México 2024 que Gala venía de “la escuela de las prostitutas”.

Ante esto, Crista Montes, mamá de Gala Montes fue cuestionada tras llegar de la ciudad de Miami para conceder algunas entrevistas y se le preguntó por Sabine Moussier.

Pues Crista Montes aseguró que es “mucha madre” para defender a su hija Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2024 aunque estén peleadas y distanciadas, pues dijo que no estaba sola:

“¿Para qué se mete conmigo?, que no se meta conmigo y discúlpenme, pero no le va a decir puta a mi hija, puta su hija, puta ella y su hija, y aquí estoy ¿eh?, no me rajo. Sabe perfectamente que todo México la está viendo, ¿por qué usa esa palabra?, con mi hija no se mete nadie”

Crista Montes, mamá de Gala Montes