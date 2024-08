Isabel Madow anda al pendiente de La Casa de los Famosos México 2024 y lanzó un tuit que ya se ve como tiradera directa a Agustín Fernández.

Sin duda, Agustín Fernández -de 34 años de edad- ha dado mucho de qué hablar en La Casa de los Famosos México 2024 por su actitud y comentarios fuera de lugar.

Y todo parece apuntar a que fue la oportunidad perfecta para que Isabel Madow le tirara al argentino, pues en La Casa de los Famosos México 2024 estaría mostrando que no es buena persona.

Recordemos que Agustín Fernández e Isabel Madow -de 50 años de edad- compartieron reflector en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde la modelo fue muy juzgada por los fans del argentino.

Sin embargo, es ahora el momento en que Isabel Madow aclararía qué fue lo que pasó cuando trabajó junto a Agustín Fernandez en Hoy.

Isabel Madow está mostrando que ver La Casa de los Famosos México 2024 es adictivo y su feed en Twitter demuestra que es Team Mar y le habría tirado a Agustín Fernández.

Sin necesidad de arrobar o poner directamente el nombre de Agustín Fernández, Isabel Madow dejó ver que la actitud del argentino fue el problema por el que no tuvieron conexión.

Y es que al tweet de Isabel Madow le bastó colocar que hablaba de un compañero de baile para saber que hablaba de Agustín Fernández.

Incluso la modelo señaló que si pudiera contar detalles del habitante de La Casa de los Famosos México 2024 “lo odiarían más”, pero al ser “una dama”, prefiere no repetir lo que dijo.

“Espero ahora entiendan porque no había química en el baile y si les contara todo lo que me dijo lo odiarían aún más, pero yo soy una dama y no pienso hablar porque no me gusta hablar mal de la gente aunque me hagan daño. Dios siempre pone a la gente en su lugar”.

Isabel Madow, modelo.