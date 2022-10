William Valdés anunció su salida de Venga la Alegría y hoy 28 de octubre es su último día conduciendo en el matutino de Tv Azteca.

La salida de William Valdés de 28 años de edad ha llamado la atención, sobre todo porque esto sucedió luego de que Sandra Smester dejara de trabajar para la televisora.

Pero ¿Habrá más cambios en los conductores de Venga La Alegría? Aseguran que la salida del conductor cubano solo es el inició de muchos despidos.

William Valdés fue despedido de Venga La Alegría y la noticia se dio a conocer ayer 27 de octubre, a él y a sus seguidores.

Fue Alex Kaffie, de quien se desconoce la edad, quien adelantó el despido de William Valdés, posteriormente fue confirmado por él.

Sin embargo, esa no fue toda la información que el columnista de El Heraldo de México reveló, pues apuntó que solo sería el inicio de los despidos en Venga La Alegría.

Y es que apuntó que esto se debe a la salida de Sandra Smester de 49 años de edad, pues en su lugar llegó otro director general de contenido a TV Azteca.

Pese a la información que Alex Kaffie dio, no reveló quiénes serían los próximos en salir de Venga La Alegría, aunque parece ser que la estrategia es despedirlos de un día para otro.

Mhoni Vidente revela que “le reventaron el hocico” por hacer algo que no debía

William Valdés no inició ayer 27 de octubre en la conducción de Venga La Alegría, sino que se incorporó después, pues tal parece que le estaban anunciando su despido.

El conductor cubano cumplió 578 días en Venga La Alegría, pero por las nuevas estrategias del director general de contenido, Adrián Ortega Echegollén, decidieron sacarlo del aire.

Y es que más tarde, el conductor asistió a los Premios Elliot, en donde compartió a Edén Dorantes que lo despidieron ayer y hoy 28 de octubre sería su último día.

Sobre todo, llama la atención que su salida de Venga La Alegría se dio a conocer a su manager, mismo que enseguida lo contactó para notificarlo.

“Fue sorpresa, me acaban de avisar hace unas cinco horas, entonces… llamaron a mi manager, ni me llamaron a mí, pero no pasa nada”.

William Valdés, conductor.