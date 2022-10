El día viernes 28 de octubre William Valdés se despidió del matutino de Tv Azteca Venga la Alegría e hizo llorar a Horacio Villalobos.

Y es que después de que varios conductor se deslieron del cubano de 28 años de edad, este se lanzó llorando a los brazos del conductor.

Por su parte Horacio Villalobos, de 51 años de edad, no pudo contener las lágrimas y se despidió de William Valdés a quien dijo parte de su familia.

Tras 580 programas, William Valdés se despidió de Venga la Alegría entre lágrimas y conmovedoras palabras de agradecimiento.

Y es que el William Valdés agradeció haber sido recibido en México por el programa quien le dio una familia y motivación día a día.

“Ustedes son mi familia aquí en Mexico, las ganas de yo levantarme y venir a venga la alegría y a pasármela ahí en la pecera con ustedes y al aire no tiene precio.”

Asimismo durante su despedida William Valdés se dijo agradecido con todos los que componen el programa incluyendo a los televidentes.

“Los voy a extrañar como nunca, y al público que me dejó entrar todas las mañanas a su casa, a todo el equipo de producción que son lo máximo, a los que están en cabina”

Pues retomando palabras de Sergio Sepúveda, de 50 años de edad, William Valdés aseguró que le prima matutino era “el mejor trabajo del mundo” y que había disfrutado cada instante.

“Me despido de venga la alegría y los quiero mucho, de verdad y muy agradecido con esta oportunidad que me dieron fui muy feliz y como dice Sergio este es el mejor trabajo del mundo, literal. Gracias”

Por su parte varios de los conductores brindaron palabras de aliento al también actor y cantante, a quien le desearon lo mejor y dijeron formaba parte de sus corazones.

Y aunque varios de los conductores se conmovieron, fue Horacio Villalobos quien rompió en llanto junto al conductor.

Pues cuando se le acercó para despedirse, William Valdés se lanzó llorando a los brazos del conductor quien no pudo más que reiterarle que él era su “familia”.

Tras despedirse del Venga la Alegría William Valdés agradeció a Sergio Sepúveda por todas sus enseñanzas, pues aseguró fue el conductor quien desde el principio o estuvo guiando.

Y es que cuando William Valdés entró al programa, el mencionó no sabía como se trabajaba; sin embargo, Sergio Sepúveda fue su maestro.

“Gracias Sergio, porque las jaladas de orejas fueron muy buenas aprendí muchísimo de ti, cuando ente aquí a Venga la Alegría me regañaba mucho porque me decía ‘no has esto así’ nos había como se trabajaba la televisión”

William Valdés