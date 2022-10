Así se enteró William Valdés de que lo despidieron de Venga La Alegría después de dos años de trabajar en el matutino de TV Azteca.

Tras la salida de Sandra Smester de TV Azteca se reveló que habría grandes cambios en la televisora. Varios rumores señalaban que el programa ‘Venga la Alegría’ tendría una renovación total, incluyendo la salida de varios de los conductores.

A dos meses de finalizar el año, William Valdés de 28 años de edad confesó que ya no será parte de ‘Venga la Alegría’ y revela si seguirá trabajando en TV Azteca.

¿Cómo se enteró William Valdés que estaba despedido de ‘Venga la Alegría’?

El pasado 1 de agosto, Sandra Smester confesó que dejaría TV Azteca ya que se sumaría a la familia de Telemundo. Tras anunciar su salida, surgieron varios rumores que aseguraban que vendrían grandes cambios para la televisora.

Desde hace varios meses surgieron varios rumores de que conductores que se mostraron cercanos a Sandra Smester serían despedidos, tal era el caso de William Valdés.

Tras varias semanas de rumores, William Valdés confirmó que saldría de ‘Venga la Alegría’ a dos años de que se incorporó en el matutino.

“Así es mañana es mi último programa. Es decisión de la nueva administración, que tiene unas grandes ideas para el programa. Yo estoy muy agradecido con TV Azteca. Efectivamente, mañana me despido de Venga la Alegría” William Valdés

En entrevista compartida por el canal de Youtube ‘Ernesto Buitron News’, William Valdés reveló cómo se enteró de que ya no sería parte de ‘Venga la Alegría’.

William Valdés señaló que le notificaron a su mánager el jueves 27 de octubre que ya no formaría parte de los planes que se tiene para ‘Venga la Alegría’.

“Definitivamente sí. Me acaban de avisar hace como cinco horas. Le llamaron a mi mánager, ni me llamaron a mí, pero no pasa nada” William Valdés

Aunque se mostró decepcionado de que no se le haya avisado a él directamente, William Valdés se mostró agradecido de que le hayan dado la oportunidad de despedirse de sus compañeros y televidentes.

“Mañana voy a salir con toda la actitud a cerrar el ciclo, por lo menos me han dejado despedirme, en otros programas no me han dejado ni despedirme, estoy súper agradecido” William Valdés

¿Cuál es el futuro de William Valdés tras salir de ‘Venga la Alegría’?

Durante su conversación, William Valdés señaló que le habían comentado que seguía en TV Azteca, pero cree que esto no va a ser así por lo que destacó que se encuentra abierto a cualquier propuesta.

“Me dijeron que sigo siendo parte de TV Azteca, pero no creo. Esperaba estar un poco más de tiempo en TV Azteca, poder crecer, pero mira los cambios son buenos” William Valdés

William Valdés señaló que se lleva de ‘Venga la Alegría’ a una gran familia pues considera que eso es lo que se han convertido los conductores.

“Me llevo una gran familia, creo que estar en ‘Venga la Alegría’ y en TV Azteca me confirma que sí se puede hacer una familia en esta industria que es muy fuerte, está muy cañón, me ha pasado en otros programas que no tengo contacto con nadie, en ‘Venga la Alegría’ si tengo una gran familia” William Valdés

Al ser cuestionado si se irá a Telemundo con Sandra Smester, William Valdés señaló que por el momento no sabía y que iba a ver que propuestas le surgían.

De acuerdo con Alex Kaffie el despido de William Valdés es el primero de varios que se vendrán para el matutino de TV Azteca.