A pocos días de su lanzamiento, Secretos de Parejas ya se perfila como uno de los reality shows más explosivos del año.

Como prueba de ello, Julián Gil -de 54 años de edad- y su esposa, Valeria Marín, ya tuvieron su primera confrontación dentro de Secretos de Parejas.

La primera pelea de Valeria Marín y Julián Gil en Secretos de Parejas

Valeria Marín -de 34 años de edad- y Julián Gil, demostraron que no todo es color de rosa en su matrimonio tras su primera discusión en Secretos de Parejas.

Valeria Marín le hizo saber a su esposo que se sintió expuesta por un comentario de él que se dio durante la terapia de parejas.

“¿No sabes lo que me pasa realmente? De cierta forma me expusiste” Valeria Marín

Julián Gil y Valeria Marín (Instagram | Julián Gil)

Visiblemente molesta, Valeria Marín dejo entrever que no estaba de acuerdo con el comentario de Julián Gil enfrente del resto de celebridades en Secretos de Parejas.

Mientras que Julián Gil se mostró desconcertado con la respuesta de Valeria Marín, pues indicó que solo quería saber su opinión.

Valeria Marín fue contundente: “Pues si no opiné, es porque no tenía nada que decir”.

La primera pelea de Valeria Marín y Julián Gil en Secretos de Parejas se originó cuando se encontraban realizando una nueva dinámica.

Por lo que se puede percatar en el video de YouTube, las parejas tuvieron un ejercicio de conexión energética.

Julián Gil, quien fue el más participativo, quiso saber cómo se sintió su esposa y le pidió que comentara sus impresiones frente a todos.

¿Valeria Marín y Julián Gil resolvieron sus diferencias en Secretos de Parejas?

La discusión entre Valeria Marín y Julián Gil en Secretos de Parejas, escaló más cuando la periodista deportiva le pidió al actor que no minimizara sus emociones.

“Te estoy diciendo cómo me sentí y es válido decir como me siento, y siento que me expusiste”, remató Valería Marín.

Julián Gil decidió no discutir y se marchó de la habitación, dejando atrás a Valeria Marín, quien lo señaló de “indignado”.