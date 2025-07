Una ex Big Brother está dispuesta a participar en La Casa de los Famosos México 2025, pero sus hijos no la dejan.

Michelle Vieth -de 45 años de edad- participó en Big Brother VIP 2 en 2003 y fue la cuarta eliminada, por lo que tiene experiencia en reality shows.

La actriz estaría dispuesta a participar en La Casa de los Famosos México 2025, pero sus hijos no se lo permiten.

“Cuando le pregunté a mis hijos me dijeron: ‘No, mamá, ¿cómo? Una semana y no puedo hablar contigo", contó la famosa.

Michelle Vieth (Instagram/@michellevieth )

Michelle Vieth explicó que sus hijos dependen por completo de ella, por lo que no podrían pasar ni una semana alejados.

“Mis hijos ya dijeron que no, que su mamá incomunicada una semana no es algo viable, ya teniendo 4 hijos es imposible que la mamá se desaparezca” Michelle Vieth

La actriz tenía 23 años de edad cuando participó en Big Brother y no tenía compromisos, por lo que pudo estar un mes alejada de su familia.

“Por eso no me he podido sumar porque son cuatro que necesitan a su mamá”, contó Michelle Vieth en De Primera Mano.

Así fue como Michelle Vieth dio a entender que la buscaron de La Casa de los Famosos México 2025.

Pero, mientras esté con sus hijos, la posibilidad de verla en el reality es imposible.

Michelle Vieth (@michellevieth / Instagram)

Michelle Vieth ya tiene a su favorita de La Casa de los Famosos México 2025

Aunque no sea parte de La Casa de los Famosos México 2025, Michelle Vieth ya tiene definida a su favorita.

Michelle Vieth reveló que apoyará a Dalilah Polanco -de 47 años de edad- pues la estima.

“Yo adoro a Dalilah, qué valiente”, dijo Michelle Vieth, quien cree que su amiga es arriesgada por integrarse a La Casa de los Famosos México 2025.