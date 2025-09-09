Un nuevo teaser de Hazbin Hotel temporada 2, revela que habrá un “nuevo orden mundial” así como su fecha de estreno en la plataforma de Amazon Prime Video.

A través de redes sociales, Amazon Prime Video y Hazbin Hotel revelaron el nuevo teaser de la temporada 2, así como la fecha de estreno en la plataforma de streaming.

Hazbin Hotel muestra su teaser para la temporada 2 con un “nuevo orden mundial”

La serie animada para adultos multipremiada, Hazbin Hotel de Vivienne Medrano que se transmite en Amazon Prime Video, por fin lanzó un teaser trailer de su segunda temporada, revelando algunas cosas que se vendrán en este “nuevo orden mundial” como:

Vox tomando el control

Alastor en un posible enfrentamiento con Vox

Lucifer llegando al cielo

El regreso de los Ángeles

Se muestra la guitarra de Adán

Angel y Husk están en peligro

Aunque de momento no se han dicho más detalles sobre la trama de Hazbin Hotel, sin embargo este breve vistazo, ya emocionó a todos los fans de la serie animada.

Mismos que ya se pusieron a teorizar qué es lo que se vendrá en la segunda temporada de Hazbin Hotel, la cual está próxima a llegar a Amazon Prime Video.

¿Cuándo se estrena Hazbin Hotel temporada 2 en Amazon Prime Video?

El nuevo teaser tráiler de Hazbin Hotel temporada 2, dio a conocer un poco de lo que se viene para esta nueva temporada.

El teaser tráiler también se reveló cuándo se estrenará Hazbin Hotel en Amazon Prime Video, siendo esta fecha el próximo 29 de octubre del 2025.

Es decir que falta poco más de un mes para que la segunda temporada de Hazbin Hotel llegue a Amazon Prime Video.

Aunque de momento, este breve teaser tráiler de Hazbin Hotel ya emocionó a todos los fans de la caricatura hecha para adultos, quienes ya teorizan lo que podría ocurrir en esta temporada 2.

