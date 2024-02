¿Cuándo sale la segunda temporada de Hazbin Hotel? Esto es lo que se sabe de la nueva serie para adultos de Amazon Prime.

Tras el exitoso debut en Amazon Prime, se ha dado bandera verde para la segunda temporada de Hazbin Hotel, por lo que te damos todos los detalles de cuándo sale.

Hazbin Hotel se convirtió en una de las series animadas más vistas dentro de la plataforma de Amazon Prime, y por si fuera poco, sus videos musicales en YouTube ya alcanzan los más de 10 millones de reproducciones.

Amazon Prime Video empezará a mostrar anuncios si no pagas la suscripción más cara, ¿afectará a México?

Por lo que los ya declarados fans se preguntan cuándo sale la segunda temporada de Hazbin Hotel, y aquí te damos los detalles que han salido hasta el momento.

Hazbin Hotel es una serie para adultos de comedia negra musical que cuenta la historia de la hija de Lucifer, Charlie Morningstar quien trata de redimir a los pecadores y que puedan ascender al cielo.

Siendo esta la premisa y tras el impactante final de Hazbin Hotel, los fans ya se preguntan cuándo se estrenará la segunda temporada.

Cabe mencionar que Hazbin Hotel comenzó con un episodio piloto en YouTube en el canal de su creadora, Vivienne Medrano mejor conocida como VivziePop en 2019 alcanzando casi 97 millones de reproducciones.

Pero después de que A24 y Amazon Prime decidieran arriesgarse para lanzarla en la plataforma, Hazbin Hotel se ha convertido en todo un éxito de este 2024.

Y tal y como reveló Vivienne Medrano -31 años- , la espera de la segunda temporada de Hazbin Hotel no será tan larga como la espera del piloto y la salida de la primera temporada, de casi 5 años.

Y aunque en entrevista para Screen Rant, Vivienne Medrano aseguró que aunque la segunda temporada de Hazbin Hotel tomará su tiempo, no será tan largo.

“Definitivamente no tanto. Soy un gran defensor de dejar que las cosas se tomen el tiempo que necesitan. Y la producción, quiero decir, literalmente no sé la fecha de lanzamiento proyectada ni el objetivo ni nada de eso, pero aproximadamente la primera temporada tomó aproximadamente un año y medio o dos. Así que creo que probablemente sea similar, simplemente porque estamos en las primeras etapas. Sin embargo, la espera no es tan larga y es una espera normal para la animación. Entonces será una espera normal para la animación. Pero creo que valdrá la pena.”

Vivienne Medrano