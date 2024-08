Luego del éxito de The Last Of Us en Max, la llegada de la segunda temporada de la serie era sólo cuestión de tiempo.

Después de un año y medio de la primera entrega, The Last of Us 2 por fin tiene fecha de estreno en streaming.

El primer tráiler de The Last of Us 2 fue lanzado por Max, dejando ver algunas escenas icónicas que se verán en esta segunda parte.

Tráiler de The Last of Us 2 revela a Pedro Pascal llorando por Bella Ramsey

En apenas 24 segundos, el tráiler de The Last of Us 2 nos adelanta qué veremos en la segunda temporada.

Las escenas que vemos nos muestran los momentos importantes de la serie, como Pedro Pascal llorando por Bella Ramsey.

The Last of Us (HBO)

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), los protagonistas de The Last Of Us 2, tienen gran peso en el tráiler de la serie.

Pues contrario a lo que se esperaba por el videojuego en el que se inspira la serie, el personaje de Joel tiene más participación en la historia.

Recordemos que Craig Mazin, productor de The Last Of 2 desde la primera temporada, ya había advertido que se harían ajustes a la trama.

Esto para que los fans del videojuego no esperaran todo lo que sucederá en la segunda parte de la serie.

La salvé.🌿



Echa un vistazo a un adelanto de la 2ª temporada de #TheLastOfUs, la serie original de HBO que se estrena en 2025 en Max. Prepárate para más #Historiasúnicas pic.twitter.com/CKjGu3iNyx — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) August 5, 2024

Fecha de estreno de The Last of Us 2 en streaming

Dado que The Last Of Us se entrenó primero en HBO Max, el cambio de nombre de la plataforma generó dudas entre los fans.

No hay de qué preocuparse, pues The Last of Us 2 continúa con los derechos vendidos a Max y su estreno será en esta plataforma de streaming.

Además, el nuevo tráiler de The Last of Us 2 confirmó que la serie llegará a Max hasta el 2025, sin definir en qué mes se podrá ver.

The Last of Us (HBO Max )

¿Qué veremos en The Last of Us 2? El videojuego nos da todas las pistas

Como han confirmado sus creadores, The Last of Us cubrió toda la primera parte del videojuego.

Para quienes no estén enterados, la parte dos del videojuego The Last Of Us se desarrolla cinco años después de los eventos de la primera parte.

Y nos muestra cómo Ellie y Joel se establecen en una ciudad de supervivientes en Wyoming.

Sin embargo, la tranquilidad del lugar se ve amenazada por un evento violento y nuevos personajes importantes para la historia.

Con este contexto, ya podemos suponer qué veremos en The Last of Us 2.