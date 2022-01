¿'The Book of Boba Fett’ tiene relación con ‘The Mandalorian? Esto pasó en el capítulo 5, el cual acaba de estrenarse en Disney+. Esta nota contiene spoilers.

El spin-off de ‘The Book of Boba Fett’ lleva hasta el momento 5 capítulos; los primeros 4 no fueron del agrado de los críticos y fans de Star Wars.

Los primeros cuatro capítulos no han gustado por el ritmo en el que la historia de Boba Fett se desenvuelve, pues a decir de los fans es muy lenta.

Sin embargo, el 26 de enero se ha estrenado el capítulo 5 de ‘The Book of Boba Fett’, el cual ha sorprendido a todos en redes convirtiéndose en tendencia.

El regreso de un viejo aliado de Boba Fett capturó la atención de los fans

‘The Book of Boba Fett’ ha estrenado recientemente su capítulo número 5, el cual ha sido dirigido por Bryce Dallas Howard y del cual han calificado del mejor hasta el momento.

Y es que en este capítulo 5 de ‘The Book of Boba Fett’ regresa uno de los aliados más inesperados del mercenario: Djinn Djarin , mejor conocido como el Mandaloriano.

Así es, este último episodio de ‘The Book of Boba Fett’ trae de regreso al Mandaloriano de ‘The Mandalorian’, interpretado por Pedro Pascal.

Y es que todo el episodio es prácticamente un episodio de ‘The Mandalorian’, casi un epílogo de lo que vendrá en la tercera temporada.

Una alianza que puede cambiarlo todo. #ElLibroDeBobaFett, quinto capítulo disponible ahora.

Grogu es mencionado en ‘The Book of Boba Fett’

En este capítulo 5 de ‘The Book of Boba Fett’, trae de regreso a Mando como un cazarrecompensas y usando el Darksaber que se vio en la temporada 2, algo que al parecer se lo complica al no estar relacionado con la fuerza.

En este episodio enfocado a ‘The Mandalorian’, regresan personajes como la Armera, Bo Katan y Paz Viszla, quienes mantienen conversaciones de lo que podría ocurrir en la tercera temporada.

Asimismo, una de las cosas que más emocionó a los fans fue la mención de Grogu, popularmente conocido como Baby Yoda.

Esto luego de que el Mandaloriano mencionó haciendo referencia a lo ocurrido en el último episodio de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’.

Tras este episodio número 5 de ‘The Book of Boba Fett’, se espera que haya más apariciones del Mandalorino, así como más referencias y una posible aparición de Grogu .