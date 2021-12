El estreno de ‘The Book of Boba Fett’ en Disney+ emociona a los usuarios en redes sociales.

‘The Book of Boba Fett’ por fin ha llegado a la plataforma de streaming de Disney+, siendo este un spin off de la serie ‘The Mandalorian’.

Este primer capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ en Disney+ es protagonizado por Temuera Morrison.

‘The Book of Boba Fett’ muestra primeramente las pericias que Boba Fett tuvo que enfrentar desde que vio morir a su padre Jango Fett en ‘Strar Wars: Episodio II: El Ataque de los Clones’ (2002).

Y, posteriormente cuando el mercenario cayó en la fosa de Sarlacc cuando Jabba the Hut intenta deshacerse de Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo.

El primer episodio de ‘The Book of Boba Fett’ en Disney+ revela al fin cómo es que el cazarrecompensas logró sobrevivir hasta los eventos de ‘The Mandalorian’ y la escena post crédito en donde se hace del control de la mafia de Tatooine.

Usuarios se emocionan con estreno de 'The Book of Boba Fett' (Especial)

‘The Book of Boba Fett’ se vuelve tendencia a horas de su estreno

‘The Book of Boba Fett’ ya se ha estrenado en Disney+ junto con su primer capítulo titulado: ‘Forastero en Tierras Extrañas’; siendo esta la introducción del personaje por parte de Robert Rodríguez y Jon Favreau.

Mostrando así este spin off de Boba Fett en Disney+ en secuencias en donde ni siquiera los diálogos son importantes.

Como era de esperarse, los fanáticos de Star Wars ya esperaban algo después de la ausencia de poco más de un año de ‘ The Mandalorian’.

Y es que la emoción de los fans no solo hizo que ‘The Book of Boba Fett ’ se convirtiera en tendencia a unas horas de su estreno en Disney+.

Se espera que a lo largo de cada semana, un capítulo diferente del spin off de ‘The Mandalorian’, ‘The Book of Boba Fett’ se vaya estrenando en Disney+ a partir de este 29 de diciembre:

Episodio 2 - 5 de enero

Episodio 3 - 12 de enero

Episodio 4 - 19 de enero

Episodio 5 - 26 de enero

Episodio 6 - 2 de febrero

Episodio 7 - 9 de febrero