‘The Mandalorian’: Filtran imágenes de las grabaciones de la tercera temporada

Filtran imágenes de las grabaciones de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’, serie de Star Wars, mismas que muestran la gran ausencia de Pedro Pascal.

A través de redes sociales, se dio a conocer que se han filtrado algunas imágenes del set de grabaciones de ‘The Mandalorian’ para su tercera temporada.

Sin embargo, pese a que las grabaciones de ‘The Mandalorian’ ya comenzaron, Pedro Pascal, protagonista de la serie, brilló por su ausencia.

Esto debido a que, de momento Pedro Pascal se encuentra grabando la serie de ‘The Last of Us’, por lo que la producción de ‘The Mandalorian’ decidió comenzar sin él.

La cuenta de YouTube, Making the Star Wars quien habitualmente muestra adelantos relacionados con la saga que inició George Lucas, ha sido quien ha mostrado estas primeras imágenes del set de ‘The Mandalorian’.

‘The Mandalorian’ se estaría grabando en una nueva locación

Según las imágenes filtradas de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’, la serie se estaría grabando en una nueva locación.

De momento se desconoce la ubicación dado que lo que abundan son las pantallas verdes, algo extraño ya que, hasta el momento, la serie de ‘The Mandalorian’ había prescindido de esta tecnología.

Se sabe que ‘The Mandalorian’ normalmente se graba dentro del estudio y, algunas secuencias parecieran ser grabadas en el exterior.

En las imágenes filtradas de las grabaciones de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’, pueden vislumbrarse las estructuras de algunos edificios, pero aún no se sabe qué son exactamente.

Nave de 'The Mandalorian' (@just.ayaal / Instagram)

‘The Mandalorian’ no tiene fecha de estreno, pero ‘The Book of Boba Fett’ sí

De momento, ‘The Mandalorian’ no tiene fecha de estreno pero sí habrá más de Star Wars con la llegada de ‘ The Book of Boba Fett’ el 29 de diciembre.

De hecho, en una reciente encuesta hecha por ShashFilm reveló que, ‘The Book of Boba Fett’ es la producción de Lucasfilm más esperada por los fans.

Además de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’. se espera el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor y la segunda temporada de ‘The Bad Batch’.

También se esperan proyectos de:

Ahsoka

Lando

Rangers of the New Republic

Andor

The Acolyte

Con información de ComicBook.