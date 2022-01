Bryce Dallas Howard dirige el quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ y es alabada por usuarios; ahora exigen que ella dirija una serie de ‘Star Wars’. Esta nota contiene spoilers.

Tremenda sorpresa se han llevado los fans de ‘ Star Wars ’ el el quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’, pues, cuando la serie no prometía nada innovador, ha dejado sorprendido a los usuarios.

Y es que este quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’, dirigido por Bryce Dallas Howard ha sido calificado como el mejor capítulo de la serie hasta el momento.

Hasta ahora, la serie de ‘The Book of Boba Fett’ había sido tachada ser monótona, lenta y aburrida.

Sin embargo, este quinto capítulo dirigido por Bryce Dallas Howard, le ha dado un nuevo giro al traer de regreso a Djinn Djarin, mejor conocido como el Mandaloriano.

¿El mejor capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ no presenta a Boba Fett?

El quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ bajo la dirección de Bryce Dallas Howard se ha estrenado y ha enloquecido a los fans gracias a la presencia del Mandaloriano .

Y es que, en los 50 minutos que dura el capítulo dirigido por Bryce Dallas Howard, no aparece Temuera Morrison como Boba Fett; es decir que este capítulo explica que ocurrió con Mando al final de la temporada de ‘The Mandalorian’.

Se ve de nueva cuenta a Mando como un cazarrecompensas y buscando a los pocos Mandalorianos que quedan, mientras intenta controlar la fuerza del Darksaber .

En su cruzada se menciona que Grogu ahora está con los “suyos”, haciendo referencia a los Jedi y a Luke Skywalker, quien fue el que buscó a Baby Yoda.

Y, hasta el final sale el personaje de Fennec Shand buscando a Mando para que ayude a Boba Fett.

Bryce Dallas Howard dirige el quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ (@brycedhoward / )

Usuarios exigen una serie de ‘Star Wars’ dirigida por Bryce Dallas Howard

Tras el éxito y sorpresa que ha provocado el quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ dirigido por Bryce Dallas Howard, los usuarios y fans de ‘Star Wars’ han exigido que la actriz, directora y guionista dirija una serie ella sola.

Y es que de acuerdo a los comentarios positivos en redes, aseguran que Bryce Dallas Howard ha entendido la escencia de Star Wars y de ‘The Mandalorian’ en concreto.

El capítulo dirigido por Bryce Dallas Howard ha emocionado a todos aquellos que esperaban noticias sobre la tercera temporada de ‘ The Mandalorian ’.

Y es que este mismo quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ funciona a modo de prólogo para lo que podrá verse próximamente en la tercera temporada de ‘The Mandalorian’.

Tal ha sido la recepción y aceptación de este último capítulo dirigido por Bryce Dallas Howard de ‘The Book of Boba Fett’, que su nombre y el hashtag de # TheMandalorian , se han colocado entre las tendencias de redes desde que salió el episodio.

El quinto capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ dirigido por Bryce Dallas Howard, ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney+.