Bárbara de Regil -de 37 años de edad- reitera que las acusaciones contra Memo del Bosque dichas en Secretos de Parejas, son reales.

Durante una emisión de Secretos de Parejas, Bárbara de Regil confesó que Memo del Bosque se le “lanzó a besos” cuando acudió a una cita laboral.

La confesión de Bárbara de Regil contra Memo del Bosque en Secretos de Parejas desató críticas y hasta la amenaza de una demanda, pero ella no se retracta.

Bárbara de Regil aclaró que ella hizo esta confesión cuando Memo del Bosque aún estaba vivo y no piensa echarse para atrás.

“Yo entiendo que puede afectar a la familia, porque a mí me afectaría enterarme que mi esposo, pues hizo algunas cosas, o no sé, me afectaría, claro. No sabía que se iba a morir, no sabía yo que se iba a morir”

Bárbara de Regil