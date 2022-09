En Survivor México 2022 se vivió otra sorpresiva expulsión, cuando Kenta y Cuchao se enfrentaron en el juego de la extinción. ¿Quién ganó?

Gracias a sus magistrales estrategias que dejaron fuera al poderoso Yusef Farah, Cuchao se había convertido en un serio aspirante a ganar Survivor México 2022.

Sin embargo, un cambio en las reglas y dinámicas de Survivor México 2022 para favorecer las pruebas físicas, dejó muy vulnerable al influencer, quien en ese rubro no pudo destacar.

Cuchao y Kenta no lograron obtener un collar de inmunidad en el programa del jueves 22 de septiembre y tuvieron que enfrentarse en un juego de la extinción que defició al décimo séptimo eliminado de Survivor México 2022.

La dinámica consistió en transportar tres pequeñas pelotas sobre un arco metálico cubierto por una red, hasta una especie ed bolsa, solo con ayuda de sus dedos.

Kenta pareció encontrar una mejor técnica que Cuchao, logrando avanzar más rápido, pero un error hizo que terminara soltando su primer pelota.

No obstante, Kenta logró alcanzar rápidamente a Cuchao, pero este último fue el primero en llevar la primera pelota a la meta.

Kenta demostró que su técnica era mejor que la de Cuchao, pues logró alcanzar al influencer y rebasarlo, hasta ganar el juego de la extinción.

Frustrado y con la voz entrecortada, Cuchao se despidió lamentando haberse quedado a un paso de la gran final de Surviviro México 2022, pero contento por haber vivido una experiencia que desde hace tiempo perseguía:

“Ya sé, ‘Warrior’, se me fue, ¡caray!, o sea, estuvo bien, fue un sueño que hice realidad, conocí gente maravillosa, todos los que están aquí se lo merecen, creo que el error fue mío, no me reprocho nada porque estoy orgulloso de mí, el plan es no tener plan, no sé que me espera, no sé a dónde voy, pero me voy con las manos llenas, y no sé por qué lloro”

