A unos días de la fusión en Survivor México 2022, integrantes de la tribu de ‘Los Otros’ revelaron que Yusef le habría sido infiel a Viridiana con una integrante de ‘Halcones’, cuando el atleta fue parte del equipo verde.

Ahora que la alpinista Viridiana Álvarez ha dejado Survivor México 2022, los participantes del reality show intentan adivinar la estrategia que llevará a cabo Yusef Farah para conseguirse nuevos aliados y llegar a la final.

Una de las hipótesis que se ha planteado es que Yusef recurrirá nuevamente a sus habilidades seductoras con las mujeres, que según afirman, le ayudaron a hacer alianzas en la tribu ‘Halcón’, sin importarle que con ello terminara siendole infiel a Viridiana, con quien iniciaba un romance.

Ale Saadi, exintegrante de ‘Jaguares’ y ahora miembro de ‘Los Otros’ dijo haberse enterado de que mientras Yusef Farah fue parte de ‘Halcones’ se volvió tan cercano con Cathe, que incluso dormía muy juntito con ella:

Las palabras de Ale Saadi fueron confirmadas por Kenta, quien entonces era novio de Cathe y que acusó a Yusef Farah de arruinar su relación:

Ante ello, Ale Saadi considero que Yusef podría buscarla en los próximo días, para hacerla su aliada con sus técnicas de seducción.

Sin embargo, Ale Saadi y los demás miembros de ‘Los Otros’ aseguraron que no se dejarán convencer por el atleta, para que así pueda estar en peligro de eliminación:

“Va a querer intentar como que seducir a las mujeres, cosa que va a chupar mono… Efectivamente, Yus perdió un número con Viridiana, pero va a intentar contar con números, no sólo con Cathe, estoy segura, pero segurísima, de que se me va a acercar para querer aclarar puntos del pasado y que la verdad a mí no me va a interesar nada porque creo que mi lealtad se las tengo ahora mismo a lo que son a mi tribu lobo”

Ale Saadi