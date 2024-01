Te decimos dónde ver las 4 temporadas de Succession, la serie favorita para ganar en los Premios Emmy 2024.

La edición 75 de los Premios Emmy, donde se reconoce a lo mejor de la televisión, tiene entre sus grandes competidoras a Succession.

El drama familiar que gira entorno al magnate Logan Roy y sus cuatro hijos es una de las producciones más celebradas de la temporada de premios.

Y para los Premios Emmy 2024 se espera que consiga varias estatuillas en la ceremonia de premiación.

En caso de que no haya visto aún Succession y quieras saber por qué es tan aclamada, te contamos en qué plataforma está disponible.

¿Dónde ver las 4 temporadas de Succession?

Las 4 temporadas de la serie de televisión Succession, se encuentra disponible para ver en la plataforma de streaming HBO Max.

En total, la serie favorita de los Premios Emmy 2024 tiene un total de 39 episodios cuya duración promedio es de una hora.

Succession trata de una familia rica y poderosa que se disputa el control de los conglomerados de medios que dirige el magnate Logan Roy, una vez que este deje la compañía.

Con grandes actuaciones y un guión excepcional, Succesion ha sido aclamada tanto por el público como por la crítica especializada.

El elenco principal de Succession lo conforma:

Jeremy Strong, de 45 años de edad, como Kendall Roy

Sarah Snook, de 36 años de edad, como Shioban Roy

Kieran Culkin, de 41 años de edad, como Roman Roy

Brian Cox, de 77 años de edad, como Logan Roy

Alan Ruck, de 67 años de edad, como Connor Roy

Nicholas Braun, de 35 años de edad, como Greg

Matthew Macfadyen, de 49 años de edad, como Tom Wambsgans

Succession, la serie favorita para ganar en los Premios Emmy 2024

Con un total de 27 menciones, Succession es la serie con más nominaciones en los Premios Emmy 2024 que son este 15 de enero.

Por lo que se espera tenga varias estatuillas en la ceremonia de premiación donde se reconoce a lo mejor de la televisión.

A Succession le siguen de cerca The Last of US y The White Lotus en los Premios Emmy 2024.