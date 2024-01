Te decimos la fecha y cuándo ver en México los Premios Emmy 2024, donde se reconoce a lo mejor de la televisión.

La temporada de premios continúa y ahora sigue la edición 75 de los Premios Emmy.

Luego de su retraso por la huelga de actores y guionistas de Hollywood, los Premios Emmy 2024 se celebrarán en el Peacock Theatre, de la ciudad de Los Ángeles.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) reconocerá a las mejores producciones.

Para esta edición de los Premios Emmy, series como Succession, Ted Lasso, The Bear o The Last of Us buscarán llevarse varías estatuillas.

Se trata de grandes producciones que acapararon a las audiencias por sus historias y personajes entrañables.

Succession (HBO )

Fecha de los Premios Emmy 2024 a lo mejor de la televisión

Prepárate porque los Premios Emmy 2024 están programados para celebrarse el próximo lunes 15 de enero a las 19:00 horas (hora central de México).

Como mencionamos, la ceremonia de los Premios Emmy 2024 serán en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

El anfitrión de la edición 75 de los Premios Emmy será Anthony Anderson, de 53 años de edad, quien es conocido por series como Ley y el Orden y Black-ish.

Pese a que se llegaron a manejar varios nombres para presentar los Premios Emmy 2024, al final fue Anthony Anderson el elegido por los organizadores del evento.

Anthony Anderson, actor (Chris Pizzello / Invision/AP)

¿Dónde ver en México los Premios Emmy 2024?

Cabe destacar que la ceremonia de los Premios Emmy 2024 podrá verse desde México para felicidad de todos los fans de la industria televisiva.

Será a través de la señal de televisión de TNT y la plataforma de streaming HBO Max que conoceremos a los ganadores de los Premio 2024.

En caso de que no puedas sintonizar en vivo los Premios Emmy 2024, no deberás preocuparte.

Esto porque HBO Max tendrá disponible los Premios Emmy 2024 para que los veas a cualquier hora desde la comodidad de tu casa.

Así que ya no tienes pretexto para ver a lo mejor de la televisión y conocer qué estatuillas consiguieron en los Premios Emmy 2024.