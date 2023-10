¿Seinfeld se unirá a los múltiples regresos de series clásicas de comedia? Aunque no hay nada claro, existe la posibilidad de acuerdo a las palabras de Jerry Seinfeld.

Durante un evento en Boston, Jerry Seinfeld dirigió algunas palabras al público acerca de un regreso y reencuentro con el elenco de Seinfeld.

Sin embargo, no queda del todo claro si es o no un hecho, pues el comediante fue muy oscuro en sus declaraciones, dejando todo a la interpretación de la gente.

Aún así, el que haya mencionado a la serie que lo llevó al estrellato ha dado una luz de esperanza a los fans que se quedaron con ganas de más desde hace 25 años.

Las palabras de Jerry Seinfeld sobre el posible regreso de la serie también arrojaron un poco sobre el objetivo de la reunión, y ese es arreglar el final de Seinfeld.

Al parecer, a Jerry Seinfeld no le agrada del todo la manera en que se desarrolló el final de Seinfeld en 1998.

Es por ello que busca reunirse con el elenco para hacer un nuevo final al show, dándole así un cierre digno como el que esperaban los fans de los 90.

Aunque como mencionamos, de momento no hay nada oficial, sólo las palabras del protagonista y creador del show original.

Bueno, tengo un pequeño secreto para ustedes sobre el final, pero realmente no puedo contarlo porque es un secreto. Esto es lo que puedo decirte, pero no se lo puedes decir a nadie: algo va a pasar que tiene que ver con ese final. No ha sucedido todavía

Justo en eso que estás pensando, también hemos estado pensando. Entonces, ya verás

Jerry Seinfeld