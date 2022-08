El concierto 17 de La Academia cerró la semifinal con una clara división de opiniones sobre Rubí, la ahora llamada nueva Jolette y protagonista de memes.

A pesar de las críticas de los jueces, Rubí, de 20 años de edad, consiguió ser la cuarta finalista frente a Eduardo como alumno expulsado de La Academia.

En redes sociales abundan los fans de Rubí que la felicitan por llegar a la final de La Academia; no obstante, también hay una oleada de memes en su contra.

A decir de varios internautas -y hasta de los jueces- Rubí no merecía estar en la gran final de La Academia y ahora “todo México está ardiendo”.

Rubí es finalista de La Academia y los memes la felicitan

Después de que Rubí tuviera una crisis de ansiedad, todos esperaban que saliera de La Academia por decisión propia.

Sin embargo, la alumna sorprendió a todos en su concierto 16 que la hizo convertirse en la cuarta finalista.

¿Realmente se lo merecía? Los fans de Rubí no se preocupan por responder y ya le hicieron memes para felicitarla por estar en la final de La Academia.

Meme Rubí finalista de La Academia (Especial / Twitter)

Desde su ingreso a La Academia, Rubí fue apodada en redes como la nueva Jolette, haciendo referencia a la polémica exalumna que puso a temblar a toda la producción.

Frases icónicas como “Si el público no me saca yo no me voy a ir”, inmortalizaron a Jolette en la historia de La Academia.

Pese a los millones de ‘Rubilivers’ que inundaron Twitter con memes positivos, hubo quienes criticaron la decisión del público sobre hacer finalista a Rubí.

Y es que, gracias a los votos del público que favorecieron a la joven de 20 años, un alumno como Eduardo quedó expulsado de La Academia.

Critican con memes que Rubí esté en la final de La Academia

Rubí es la cuarta finalista de La Academia, abriendo la posibilidad de que sea ella quien se lleve el premio ganador de 1 millón de pesos .

El avance a la final de la nueva Jolette no fue del gusto de todo el público y, de hecho, hay un sinfín de memes que critican esta decisión.

Meme Rubí finalista de La Academia (Especial / Twitter)

Lola Cortés fue la primera en expresar su enojo al saber a Rubí finalista, pues en varias ocasiones dijo que la joven no estaba al nivel del resto de los alumnos.

Ana Bárbara, la jueza más cariñosa de La Academia, también mostró su descontento al abandonar el foro de La Academia para encontrarse con Eduardo.

Meme Rubí finalista de La Academia (Especial / Twitter)

Los memes en Twitter consideraron que la producción y hasta Lola Cortés, son los culpables de que Rubí sea finalista de La Academia.

Ya que, consideran, la “jueza de hierro” pudo incitar a que el público no votara más por Rubí por ser la nueva Jolette.

“Esto no hubiera pasado si Lola hubiera pedido que no voten por ella, como con Jolette.” Usuaria de Twitter

Meme Rubí finalista de La Academia (Especial / Twitter)

Ahora que es un hecho que Rubí está en la final de La Academia, los memes aseguran que México “está ardiendo” con la mala decisión del público.

¿Podrá Rubí hacer historia, como Jolette casi lo hace, ganando La Academia? La final de La Academia promete estar llena de sorpresas. No te olvides de votar por tu alumno favorito de La Academia.

Meme Rubí finalista de La Academia (Especial / Twitter)

Alumnos finalistas de La Academia 20 años

El próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto, por fin se conocerá al ganador de La Academia.

Solo 5 alumnos llegaron a la gran final de La Academia, y el nombre de Rubí es el más polémico de la lista.