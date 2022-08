Por primera vez en La Academia se dio a conocer el cuadro de votaciones de los posibles expulsados del reality.

El cuadro mostraba a Rubí y a Eduardo como los participantes de La Academia con menos votaciones por parte de los usuarios en redes sociales.

Sin embargo, la jueza de 51 años de edad, Lolita Cortés se mostró en descuerdo con la opinión pública la cual señaló “sería una estupidez”.

Y es que durante el programa Mar, a quien le dijo era “una de las suyas”, fue eliminada de la última etapa, siendo Nelson y Eduardo quienes se disputaron el primer puesto como semifinalista.

El día sábado 6 de agosto, en La Academia Lolita Cortés señaló que el uso de la opinión pública en el jurado de la Academia sería una estupidez.

Y es que de acuerdo con Lolita Cortes la opinión del público iría en contra de lo que el jurado cree de los participantes.

Por lo que consideró que fuera incensario que le continuarán pidiendo opiniones sobre las interpretaciones de los concursantes si al final el público tendría la última palabra.

“Disculpen, esto es un estupidez, para que piden mi punto de vista si acabamos escogiendo lo que dijimos que no, al final de cuentas es el público el que está escogiendo”

Y es que durante la última etapa del programa, pese a que ella y los demás miembros del jurado aclamaron la presentación de Mar, esta terminó siendo eliminada.

Incluso mencionó Lolita Cortés, esta habría sido la primera vez que ella y el director del programa estuvieron de acuerdo en el talento de un concursante.

Sin embargo, el público habría salvado y votado por sus favoritos sin tomar en cuenta sus presentaciones de la noche.

“Hace un rato hasta el director, con el que nunca estoy de acuerdo, hizo así ‘nombre que bárbara Mar’, pues saben quien no pasa, Mar, entonces me molesta, sí me molesta”

Lolita Cortés