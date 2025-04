La Jefa de La Casa de los Famosos All Stars puso en jaque al Rey Grupero de 37 años de edad, luego de que le puso una prueba que lo llevó a robarse el corazón de los televidentes y participantes.

En la prueba de la semana del 1 de abril, quedó claro que el Rey Grupero está dispuesto a todo con tal de ser el mejor compañero dentro de La Casa de los Famosos All Stars y el Cuarto Agua.

Y es que La Jefa sometió a una fuerte prueba el Rey Grupero en La Casa de los Famosos All Stars con la caja de la tentación, relacionado a la decisión entre su hijo Enzo y su team en el realty show, pero ¿qué pasó?

Te compartimos la dura decisión que el Rey Grupero tuvo que tomar en La Casa de los Famosos All Stars, que se robó el corazón de todos.

Rey Grupero en La Casa de los Famosos All Stars. (Twitter/BellaIndirecta / Tomada de video)

Rey Grupero prefirió al Cuarto Agua sobre su hijo Enzo en La Casa de los Famosos All Stars

No hay día que el Rey Grupero no dé de qué hablar, siendo actitudes positivas o negativas en La Casa de los Famosos All Stars se lleva sus titulares como pasó el 1 de abril con la caja de la tentación.

Y es que La Jefa del reality show de Telemundo puso a prueba la letalidad del Rey Grupero a 2 meses de haber ingresado y estar distante de su familia.

Esto debido a que el Rey Grupero se enfrentó a una difícil decisión entre el Cuarto Agua y su hijo Enzo, por una prueba de La Casa de los Famosos All Stars.

La gran oportunidad del influencer consistía en poder estar con su hijo Enzo por cinco minutos, mismo que ha compartido es el objetivo que tiene para ganar La Casa de los Famosos All Stars.

Sin embargo, de tomar esta decisión, el Rey Grupero tendría que darle 2 puntos directos en la nominación a uno de los cuatro integrantes del Cuarto Agua.

En cuanto escuchó las indicaciones con sus letras chiquitas por parte de La Jefa, el Rey Grupero se desmoronó por la difícil decisión que debía tomar.

Y aunque algunos podrían deducir que el Rey Grupero escogería a su hijo Enzo por 5 minutos, no fue así, pues eligió no hacerlo para así no darle puntos a su propio equipo en la nominación.

Ante ello, explicó que apostaba porque Enzo sabía que su objetivo en La Casa de los Famosos All Stars era él, de forma que no se molestaría con su decisión.

Con esta acción, Rey Grupero acaba de ganar mucho más apoyo. 💙#LCDLFAllStars pic.twitter.com/dLD1BC1HDG — Soy Marbe (@BellaIndirecta) April 2, 2025

Esta acción llevó a que muchos televidentes aplaudieran la decisión del influencer, asumiendo que esa era su disposición a su equipo en La Casa de los Famosos All Stars

Enzo es el hijo adoptivo del Rey Grupero de La Casa de los Famosos All Stars

La decisión del Rey Grupero del Cuarto Agua sobre su hijo Enzo, está siendo aplaudida, pero también criticada, porque ven que todo fue porque no es su primogénito de sangre, sino adoptivo.

El video del Rey Grupero llorando a no poder estar con su hijo por 5 minutos, está comenzando a hacerse viral lo que está destapando un cruel trasfondo.

Y es que en realidad Enzo no es hijo del Rey Grupero, sino de su pareja Nanda Rocha, siendo que es su hijastro.

Ante ello creen que ese fue el motivo por el que el Rey Grupero pudo mostrar su fidelidad al Cuarto Agua de La Casa de los Famosos All Stars debido a que no es tan afín a Enzo como si fuera un hijo propio.