Aunque no es un actor mediático, Ryan Hurst tiene una gran carrera en cine y televisión, incluso fue parte del juego God of War: Ragnarok, lo cual posiblemente le valió ser considerado por Amazon Prime Video para un papel en el live action.

Pues Ryan Hurst será ni más ni menos que Kratos en la serie live actión de God of War que lleva preparando Amazon Prime Video.

¿Quién es Ryan Hurst?

Ryan Douglas Hurst, mejor conocido como Ryan Hurst, es un actor estadounidense que se dio a conocer por su papel de Gerry Bertier en la película “Duelo de Titanes”.

Ryan Hurst (@rambodonkeykong)

¿Qué edad tiene Ryan Hurst?

Ryan Hurst nació el 19 de junio de 1976, actualmente tiene 49 años.

¿Quién es la esposa de Ryan Hurst?

Ryan Hurst está casado con una mujer de nombre Molly Cookson desde 2005.

¿Qué signo zodiacal es Ryan Hurst?

Al haber nacido el 19 de junio, Ryan Hurst es del signo de Géminis.

Ryan Hurst (@rambodonkeykong)

¿Cuántos hijos tiene Ryan Hurst?

No hay información pública sobre hijos o hijas de Ryan Hurst.

¿Qué estudió Ryan Hurst?

Ryan Hurst estudió en la Santa Monica High School, no hay detalles de que haya continuado su educación, dedicándose de lleno a la actuación.

Ryan Hurst (@rambodonkeykong)

¿En qué ha trabajado Ryan Hurst?

Aunque nunca ha tenido un protagónico como tal, hasta God of War, Ryan Hurst tiene una carrera bastante amplia en cine y televisión.

Estos son los proyectos donde ha participado:

The Postman

Patch Adams

Saving Private Ryan

Rules of Engagement

Remember the Titans

Perfect Lover

Venus and Mars

We Were Soldiers

Lone Star State of Mind

The Ladykillers

Noble Things

Chasing the Green

Rango

CBGB

A Million Little Pieces

Superman: Man of Tomorrow

Desperation Road

The Odyssey

And Out Comes The Wolf

Campus Cops

Taken

Wanted

Medium

Sons of Anarchy

King & Maxwell

Bates Motel

Outsiders

Bosch

The Walking Dead

S.W.A.T.

The Mysterious Benedict Society

The Abandons

God of War

Ryan Hurst será Kratos en el live action de God of War

Luego de mucha expectativa, Amazon Prime Video confirmó a Ryan Hurst como Kratos en su serie live actión de God of War.

Por lo que se sabe, Ryan Hurst interpretará a la versión madura de Kratos, el que vemos en la saga nórdica de God of War, aunque no se descarta que se le muestre en su etapa griega en algunos guiños.

De momento no hay una fecha de estreno para la serie de God of War; pero tras el anuncio del actor principal, se da a entender que el show ya está en producción.

Posiblemente veamos la primera temporada entre 2027 y 2028.