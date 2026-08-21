Acá te contamos quién es Dave Bautista, el popular actor y exluchador de la WWE.

Con una trayectoria de dos décadas, Dave Bautista se ha convertido en una figura reconocible dentro de la industria del entretenimiento.

¿Quién es Dave Bautista?

Dave Bautista es un famoso actor, peleador retirado de artes marciales mixtas y exluchador de la WWE estadounidense.

Su carrera es conocida por ganar cuatro veces el Campeonato Mundial de Peso Pesado, dos el Campeonato de la WWE) y dos en el Royal Rumble.

Además de dar un salto exitoso al cine y la televisión actuando en diversas producciones.

Dave Bautista ( Dave Bautista / Facebook)

¿Cuántos años tiene Dave Bautista?

Dave Bautista tiene 57 años de edad. Nació el 18 de enero de 1969 en Washington D.C., Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Dave Bautista?

En la actualidad, Dave Bautista no tiene esposa. Anteriormente estuvo casado con:

Sara Jade: de 2015 a 2019

Angie Lewis: 1998 (octubre) a 2006

Glenda Bautista: de 1990 a 1998

Dave Bautista ( Dave Bautista / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Dave Bautista?

Por su fecha de nacimiento, Dave Bautista pertenece al signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Dave Bautista?

Dave Bautista es padre de tres hijos:

Keilani Bautista

Oliver Bautista

Anthena Bautista

Dave Bautista ( Dave Bautista / Facebook)

¿Qué estudió Dave Bautista?

Dave Bautista no realizó estudios universitarios, ya que desde joven se dedicó a trabajar previo a incursionar en la lucha y la actuación.

¿En qué ha trabajado Dave Bautista?

La carrera de Dave Bautista comenzó en la lucha profesional en 1999.

Un año después firmaría con la WWE, donde ganaría múltiples campeonatos. En 2005, ganó el Royal Rumble y formó parte del WrestleMania 21.

Para 2012, Bautista firmaría con Classic Entertainment & Sports para combatir en artes marciales mixtas.

En su faceta como actor, Dave Bautista inició en 2006. Apareció como invitado a series y programas de televisión.

Sería parte de Smallville como el extraterrestre Aldar y también de la telenovela Neighbours. Hacia 2010, trabajaría en la película Wrong Side of Town.

Las producciones más conocidas en las que ha trabajado Dave Bautista es:

El rey escorpión 3 (2011)

El hombre con los puños de hierro (2012)

Guardianes de la galaxia (2014)

007: Spectre (2015)

Bus 657: El escape del siglo (2015)

El plan maestro (2016)

Guardianes de la galaxia Vol.2 (2017)

Bushwick (2017)

Blade Runner 2049 (2017)

Master Z: El legado de Ip Man (2018)

Avengers: Infinity War (2019)

Stuber: Locos al volante (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Grandes espías (2020)

Dune (2021)

Glass Onion: Un misterio de Knives Out (2022)

Llaman a la puerta (2023)

Guardianes de la galaxia Vol. 3 (2023)

Dune 2 (2024)

Refugio mortal (2025)

Equipo demolición (2026)

Dave Bautista ( Dave Bautista / Facebook)

Dave Bautista será Kratos en la serie “God of War” en Amazon Prime Video

Se confirmó que Dave Bautista interpretará el personaje Kratos en la serie del videojuego “God of War” que produce Amazon Prime Video.

De acuerdo con Variety, Bautista inició a principios de agosto 2026 conversaciones para conseguir el papel.

La incorporación de Dave Bautista llega tras la lesión en el bíceps que sufrió Ryan Hurst durante el rodaje de God of War, lo que provocó que la serie se retrasara hasta 2027.

Con la llegada de Dave Bautista, todas las escenas con Kratos serán regrabadas .