Tras la decisión de BTS de no participar en los Grammy 2027 a consecuencia de la nueva categoría que reconoce la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, la Academia de la Grabación estaría contemplando replantearla.

De acuerdo con información dada a conocer por Billboard, Harvey Mason Jr. está consciente de que algunos artistas pueden sentir que esta categoría no representa de la manera que desean la música que han trabajado tan duro.

“Hay algunos artistas en este ámbito que sienten que esta categoría no representa la música que trabajan tan duro para crear, de la manera que desean” Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de Grabación

Las palabras llegan a días de que BTS, anunciaran que no presentarán su candidatura a los Premios Grammys 2027 ya que desean que su música sea apreciada “sin divisiones regionales ni lingüísticas”.

Aunque la banda surcoreana no manifestó específicamente su molestia a la adición de la categoría, Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, se relacionó a su creación y las nuevas reglas de votación.

BTS rechaza los Grammy 2027 tras los cambios de la Academia (Eduardo Díaz)

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, nueva y polémica categoría de los Grammy 2027

Best Asian Pop Music Performance (Mejor Interpretación de Música Pop Asiática) reconoce la excelencia artística en las interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos o ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop, “con un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos”.

La categoría, de cinco, recién añadidas por los Premios Grammy, ha generado un fuerte debate global debido a que algunos artistas decidieron no postular su música al considerar que divide a los artistas por idioma y región en lugar de integrarlos.

Ante el descontento se hicieron llamados para públicos para replantear o ajustar la forma en que se evalúa esta música.

En su defensa, la Academia de la Grabación argumenta que este reconocimiento busca dar visibilidad y celebrar la diversidad de la música de Asia sin excluir postulaciones generales.

No obstante, un nuevo informe indica que se reformulara esta categoría para la 69ª edición de los Grammy, programada para el 7 de febrero de 2027.