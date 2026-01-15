A mediados de enero de 2026, Hanz Zimmer fue confirmado como el compositor para la nueva serie de Harry Potter.

La serie fue anunciada a mediados de 2025, siendo que el proyecto se encuentra en fase de desarrollo.

¿Quién es Hans Zimmer?

Hans Florian Zimmer es un multinstrumentista alemán que se ha consagrado como uno de los mejores compositores de la industria del cine.

Su trabajo es avalado por las múltiples nominaciones a premios que tiene y galardones como:

Tres Premios Grammy

Un premio BAFTA

Dos Globos de Oro

Dos Premios Oscar

Hans Zimmer

Los premios Oscar los ganó en la categorías a Mejor Banda Sonora por El Rey León, en 1995, y Dune en 2022 .

Por estas mismas películas, en los mismos años, se llevó dos de sus tres Globos de Orro, mientras que el tercero lo ganó en el 200 por Gladiador.

Su primer BAFTA también llegó en 2022 de la mano de Dune.

¿Cuántos años tiene Hans Zimmer?

Hans Zimmer nació el 12 de septiembre de 1957 en Fráncfort del Meno, en Alemania. Actualmente, el compositor tiene 68 años de edad.

¿Quién es la esposa de Hans Zimmer?

Hans Zimmer no está casado, pero sí comprometido desde 2023 con la productora de cine y televisión Dina De Luca.

¿Qué signo zodiacal es Hans Zimmer?

Hans Zimmer es del signo Virgo.

¿Quiénes son los hijos de Hans Zimmer?

Hans Zimmer es padre de cuatro hijos. De su primer matrimonio con Vicki Carolin, el compositor tuvo a su hija Zoë Zimmer.

Posteriormente, de su matrimonio con Suzanne Zimmer tuvo tres hijos más, aunque sus nombres no son conocidos públicamente.

¿Qué estudió Hans Zimmer?

Medios señalan que Hans Zimmer no tuvo una educación musical formal. El compositor aprendió de forma autodidacta.

Este aprendizaje lo reforzó cuando se mudó a Londres y trabajó en bandas, siendo The Buggles una de ellas.

¿En qué ha trabajado Hans Zimmer?

El legado de Hans Zimmer se ha formado como el compositor de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine:

El Rey León

El príncipe de Egipto

Gladiador

Dune

Interestelar

El Origen

El Caballero de la Noche

Top Gun: Maverick

F1

Hans Zimmer será el compositor de la banda sonora para la nueva serie de Harry Potter

El compositor Hans Zimmer fue anunciado como el encargado de desarrollar la banda sonora de la nueva serie de Harry Potter.

A la par el también compositor Bleeding Fingers también será parte del proyecto musical.

Esta noticia ha sido bien recibida entre los fans, pues el sello de calidad está más que garantizado con Hans Zimmer como compositor.

La nueva serie de Harry Potter está prevista para estrenarse en 2027.