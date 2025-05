Adriana Castro conmovió a las conductoras de Netas Divinas al hablar sobre el dolor de perder a un hijo.

La directora de la Fundación Ale habló cómo fue que vivió la muerte de su hijo y la decisión de donar sus órganos.

¿Quién es Adriana Castro, fundadora de Asociación Ale?

Adriana Castro es una emprendedora y activista mexicana conocida por su trabajo en la promoción de la donación de órganos.

Adriana Castro se ha dedicado a incrementar la donación de órganos y las leyes relacionadas con ella en México, Estados Unidos y España.

Adriana Castro, fundadora de Asociación Ale (Instagram @adrianaengerundio / Instagram @adrianaengerundio)

El trabajo de Adriana Castro ha hecho posible que agencias gubernamentales, empresas y organizaciones, trabajen para aumentar la donación de órganos en México.

También ha participado en programas de televisión y entrevistas, compartiendo su historia y visión sobre la donación de órganos y la infertilidad.

¿Qué edad tiene Adriana Castro?

Se desconoce la edad de Adriana Castro, fundadora de Asociación Ale.

¿Quién es el esposo de Adriana Castro?

Adriana Castro se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Adriana Castro?

Al no conocer la fecha de nacimiento de Adriana Castro, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Adriana Castro?

Adriana Castro tiene 3 hijos, frutos de su matrimonio.

¿Qué estudió Adriana Castro?

Adriana Castro estudió la licenciatura de Mercadotecnia.

¿En que ha trabajado Adriana Castro?

Adriana Castro es la fundadora de la Asociación ALE de México, una organización que busca promover la donación de órganos y salvar vidas.

También es fundadora y directora de Call2action, una comunidad de apoyo para mujeres sin hijos debido a la infertilidad.

Además, Adriana Castro es autora del libro “Bombas en el paraíso” y conferencista.

Adriana Castro habla sobre la muerte de su hijo y donación de órganos en Netas Divinas

Adriana Castro vio convertirse en realidad la pesadilla más temida de toda mamá, el dolor de perder a un hijo.

Adriana Castro narró lo devastador que fue ver a su hijo de 3 años ser diagnosticado con muerte cerebral tras complicaciones de una operación de anginas.

La mujer contó en Netas Divinas que después de la operación tuvieron que regresar al hospital, ya que el niño empezó a sangrar.

Casi de inmediato, su esposo le comunicó que en el hospital estaban preguntando por la donación de sus órganos.

““A mí ni me habían dicho que estaba muerto, tu ves a la distancia en terapia intensiva a tu niño conectado, pero lo ves vivo” Adriana Castro

El shock de perder a un hijo, dijo, no le permitía escuchar; no quería hacerlo porque aceptar donar los órganos, confirmaba que él ya no estaba.

Adriana Castro explicó que junto a su esposo tomaron la decisión de donar los órganos de su hijo para dar vida a otros.

Por último, Adriana Castró explicó que tras la muerte de su hijo fundó la Asociación Ale esto para difundir la cultura de la donación de órganos en México.