Lucas Bravo de Emily en París asegura que resulta duro ser tan atractivo

El actor y modelo francés Lucas Bravo, quien interpreta uno de los personajes principales de Emily en Paris, asegura que resulta duro ser tan atractivo.

Lucas Bravo encarna a ‘Gabriel’, un chef de Francia, que tiene un romance con la protagonista de la popular serie de Netflix.

Sin duda, tras el estreno de la segunda temporada, Lucas Bravo se convirtió en uno de los personajes favoritos, debido a su atractivo físico.

En entrevista para el diario ‘The Times’, explicó lo complicado que ha sido para él, lidiar con su belleza.

“De la noche a la mañana me he convertido en un objeto. Me ha hecho volverme mucho más consciente de mí mismo”, confesó Lucas Bravo.

Lucas Bravo de Emily en París (@lucasnbravo / Instagram)

“Porque cuando piensas en esa palabra y en la gente a la que se le aplica, siempre ves a una persona sana, atractiva y con músculos, y yo no soy así”, agregó el actor de Emily en París.

Reveló que, tras su participación en la serie protagonizada por Lily Collins, la gente comenzó a encasillarlo en un estereotipo que lo ha hecho sentir incómodo.

Argumentó que “no se puede ser estéticamente atractivo e inteligente y una persona profunda”.

Comentó también, que su belleza ha influido en su vida laboral.

“Antes no paraban de ofrecerme papeles como el profesor de gimnasia tonto. Es difícil romper con esa imagen”, dijo Lucas Bravo

Lucas Bravo de Emily en París (@lucasnbravo / Instagram)

Sin embargo, ha aprendido a sobrellevarlo: “No me quejo, por supuesto, pero es una realidad”, agregó para concluir.

¿Quién es Lucas Bravo, actor de Emily en París?

Lucas Bravo de 33 años ha actuado en pequeñas series televisivas, tal como ‘Sous le Soleil de Saint-Tropez’ y ‘Plus Belle la Vie’.

Sin embargo, fue ‘Emily en París’ el proyecto que levantó su carrera y le dio más popularidad.

El actor no sólo interpreta a un chef en la serie de Netflix, también trabajó como uno en la vida real.

“Hace unos años fui sous chef en un restaurante. Entonces, cuando recibí los guiones por primera vez, pensé, ‘Oh, wow, esto definitivamente es para mí, definitivamente voy a usar esas habilidades”, confesó.

“Y entonces me hicieron cocinar las tortillas que hice para Emily en el programa”, reveló en entrevista con el crítico de cine Manny the Movie Guy.