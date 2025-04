Nuevamente Love is Blind: Argentina está dando de qué hablar, pues una Camila Pittaluga de edad desconocida, presentó una nueva denuncia por abuso sexual y violencia de género contra un participante del programa de Netflix.

Fue en febrero 2025 que se dio a conocer la denuncia a Santiago Martínez por violencia de género por Emily Ceco, con quien se casó tras Love is Blind: Argentina.

Ahora, el reality show de citas de Netflix, Love is Blind: Argentina, vuelve a estar en medio de la controversia, pues sale una nueva denuncia a un integrante del programa.

Camila Pittaluga denunció a Ezequiel Ingrassia de 33 años de edad, el integrante de Love is Blind: Argentina y a quien conoció en este mismo reality de Netflix.

Fue a través de una entrevista con América TV que Camila Pittaluga habló abiertamente de la denuncia por abuso sexual y violencia de género contra Ezequiel Ingrassia, con quien salió por siete meses.

“Desde un principio comenzaron los maltratos, la violencia verbal y psicológica (...) era todo el tiempo manipulaciones, el abuso sexual me cuesta expresarlo de esa manera, fueron siempre (...) normalizaba el actuar cuando yo decía que no quería y tener relaciones sexuales donde pides ‘por favor cuídate’ [uso de preservativo] y no respetan tus decisiones”.

Camila Pittaluga, participante de Love is Blind: Argentina.