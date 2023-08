¿Qué tiene que ver el 15 de agosto con Stranger Things y el protagonista de la última temporada? Pues esta fecha tiene una relación importante en la serie.

A través de un entrevista para Variety se ha confirmado que personaje será el protagonista de la última temporada de Stranger Things.

Y tal y como muchos ya se sospechaba, al parecer Stranger Things no solo dará un gran cierre a su serie, sino también a uno de los personajes más importantes en la trama de esta historia.

STRANGER THINGS. (Courtesy of Netflix / Courtesy of Netflix)

La trama de Stranger Things partió desde la desaparición del personaje de Will Byers, papel que ha sido interpretado por Noah Schapp -de 18 años de edad-.

Y que ahora es el propio Noah Schapp quien confirma que él será el protagonista de la última temporada de Stranger Things.

Will de Stranger Things (Netflix)

Tal y como nos habían adelantado los escritores de Stranger Things, los Hermanos Duffer -ambos de 35 años de edad- diciendo que Will Byers tendría un peso importante en la temporada 5.

“Will realmente toma el centro del escenario de nuevo en la temporada 5. Este arco emocional para él es lo que creemos que va a unir toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven, el introvertido, el que está siendo protegido. Así que parte de su viaje, no es solo la sexualidad, es Will saliendo a sí mismo cuando era joven”.

Noah Schapp