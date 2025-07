El documental Simple Plan: The Kids in the Crowd ya se encuentra en streaming en México.

Acá te contamos dónde ver, la trama y cuánto dura el documental de la icónica banda de pop-punk, Simple Plan.

¿Dónde ver en streaming Simple Plan: The Kids in the Crowd?

En México, hay un servicio de streaming que tiene en su catálogo Simple Plan: The Kids in the Crowd.

El documental puede verse en la plataforma Amazon Prime Video.

Actualmente, Simple Plan: The Kids in the Crowd se puede disfrutar solo con audio en inglés y subtítulos en español.

Cabe señalar que este documental es de los estrenos que tiene Amazon Prime para sus suscriptores en el mes de julio.

Trama de Simple Plan: The Kids in the Crowd

Dirigido por Didier Charette, Simple Plan: Los chicos del público, como se le conoce en Latinoamérica, es un documental musical.

Su trama se centra en Simple Plan, la banda de pop-punk más famosa de la década del 2000 que marcó a toda una generación de jóvenes.

La cinta es un viaje nostálgico que muestra fotos y material audiovisual inédito de la gira mundial 2024 de Simple Plan .

En Simple Plan: The Kids in the Crowd, los integrantes de la banda y otros referentes del punk-rock hablan de los altibajos en 25 años de la banda.

Destacan la hermandad, los fans y la resiliencia que ha tenido la agrupación.

A lo largo del documental escucharemos los testimonios de:

Pierre Bouvier, de 46 años de edad

Chuck Comeau, de 45 años de edad

Sébastien Lefebvre, de 44 años de edad

Jeff Stinco, de 46 años de edad

Mark Hoppus, de 53 años de edad

Avril Lavigne, de 40 años de edad

Mark McGrath, de 57 años de edad

Jacoby Shaddix, de 48 años de edad

¿Cuánto dura el documental Simple Plan: The Kids in the Crowd?

El documental Simple Plan: The Kids in the Crowd tiene una duración de 1 hora con 34 minutos.

En el sitio IMDb tiene una calificación de 7.3. Es una joya para los verdaderos fans de Simple Plan.

Principalmente porque retrata de manera íntima a la icónica banda canadiense formada en 1999.