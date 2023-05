Pedro Sola se echa a Ventaneando encima ‘defendiendo’ a Olivia Collins en pleito con Mónica Castañeda y sus compañeros le recriminan por apoyar a la actriz.

A tres semanas del pleito entre Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins, la actriz de 65 años de edad rompió el silencio sobre lo que se vivió en el funeral de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

En entrevista presentada por Ventaneando, Olivia Collins defendió a Olivia del Carmen García-Patto de la Orta y señaló que Mónica Castañeda empezó la agresión a patear a su hija de 30 años de edad.

Los conductores de Ventaneando salieron en defensa de Mónica Castañeda -de 44 años de edad-, sin embargo Pedro Sola -de 76 años de edad- defendió a Olivia Collins por lo que sus compañeros se le fueron encima.

Los conductores de Ventaneando no han olvidado la pelea entre la hija de Olivia Collins y su compañera Mónica Castañeda.

Al presentar una nota sobre la fiesta que hizo Maribel Guardia por el cumpleaños de su nieto José Julián -fecha en la que también su hijo Julián Figueroa cumpliría años- se presentó una entrevista con Olivia Collins.

En ese momento los conductores de Ventaneando arremetieron en contra de Olivia Collins por justificar la agresión de su hija en contra de Mponica Castañeda.

Pedro Sola de inmediato señaló que no había sido culpa de Olivia Collins sino de su hija, ya que la actriz no había hecho nada.

Daniel Bisogno le contestó a Pedro Sola que ella había llevado a su hija y Ricardo Manjarrez continúo señalando que no había sido objetiva al defenderla.

Al ver la molestia de sus compañeros, Pedro Sola puntualizó que no defendía a Olivia Collins tras agresión a Mónica Castañeda.

Daniel Bisogno le señaló que más le valía pues ellos se encontraban de lado de Mónica Castañeda. Incluso de inmediato todos señalaron que Olivia Collins solo justificaba las acciones de su hija, aunque sabía que estaban mal.

Tras escuchar las palabras de Olivia Collins, Linet Puente señaló que Mónica Castañeda había tenido que ir a fisioterapia por el jaloneo e incluso seguía con el cuello lastimado.

Pese a los comentarios de sus compañeros, Pedro Sola señaló que siempre va a disculpar a Olivia Collins porque ella le enseñó a no llorar cuando tiene ganas de hacerlo y recordó que la conoce desde hace varios años.

Al ver que Pedro Sola seguía defendiendo a Olivia Collins, Daniel Bisogno lo apuró y señaló que la actriz debe “contener a su hija y amarrarla en la casa”.

Daniel Bisogno puntualizó que no se podía justificar a la hija porque se comportó muy mal “cuando no era nadie”.

Pedro Sola destacó que no trataba de justificar a Olivia Collins y que si estaba con Mónica Castañeda porque era su compañera.

En entrevista presentada por Ventaneando, Olivia Collins habló sobre la pelea de su hija y Mónica Castañeda en el funeral de Julián Figueroa.

Olivia Collins defendió a su hija al señalar que fueron los reporteros quienes provocaron esta situación pues estaban empeñados en conseguir su nota cuando no era el momento indicado.

“Esto fue fuera de serie, la verdad no era el momento para ese tipo de cosas. Ese día no era el momento, todos querían una nota, todos querían hacerlo. Respeto a periodistas y reporteros, siempre me he portado muy bien con ustedes, pero no era el momento, mi hija fue afectada”

