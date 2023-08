Pedro Sola quiso hacerse el chistoso en Ventaneando, pero terminó humillado porque nadie de sus compañeros le entendió su broma.

Es común que durante el programa Ventaneando, los conductores realicen diferentes comentarios sobre la noticia que van a presentar o alguna experiencia que hayan tenido.

Incluso, los conductores de Ventaneando suelen ocupar esos momentos para exhibir a sus compañeros o realizar alguna broma.

Eso fue lo que quiso hacer Pedro Sola -de 76 años de edad- durante la emisión del viernes 18 de agosto de Ventaneando.

Sin embargo, terminó en ridículo ya que ninguno de sus compañeros de Ventaneando le entendió y prefirieron mandar a la nota.

Pedro Sola (Tomada de Video )

Pedro Sola quedó en ridículo por tratar de hacer un chiste en Ventaneando

Pedro Sola volvió a convertirse en la burla de sus compañeros cuando intentó hacer una broma cuando estaban tratando de presentar una nota.

Mientras que Daniel Bisogno -de 50 años de edad- estaba presentando una nota sobre Camila Fernández, Pedro Sola quiso hacerse el chistoso con su nombre.

Al hablar sobre Camila Fernández -de 25 años de edad- Daniel Bisgono de inmediato señaló que era muy bonita y que tenía un gran talento.

Ventaneando (Tomada de Video )

Antes de lanzar la nota, Pedro Sola intentó hacer un chiste al escuchar cómo sus compañeros hablaban sobre el éxito que está teniendo Camila Fernández con su canción ‘Todo, todo’.

Pedro Sola señaló: “¿Que Camila no es un conjunto musical?”.

Sus compañeros le señalaron que hablaban de Camila Fernández, Pedro Sola se quiso defender y aclaró que estaba haciendo una broma.

Tras no entender la broma de Pedro Sola, los conductores de Ventaneando prefirieron pasar a la nota de Camila Fernández.

Pedro Sola molesto porque a él no lo toma la cámara de Ventaneando y a sus compañeros sí

Pero no fue el único momento incómodo que pasó Pedro Sola durante la emisión del viernes 18 de agosto de Ventaneando.

Y es que al hacer su clásico: “¿Que creen? Can, can, can can...” los conductores de Ventaneando probaron un nuevo filtro que les transformaba el rostro.

Pedro Sola se quejó de que a él no lo habían tomado las cámaras de Ventaneando. Visiblemente molesto, señaló que a todos los demás si les hacen caso.

Daniel Bisogno puntualizó que era porque no había cambiado mucho con el filtro.

Por su partem Mónica Castañeda le dijo a Pedro Sola que no estuviera de celoso en Ventaneando.