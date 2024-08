Paola Durante nos recuerda que Mariana Echeverría y Sian Chiong la agredieron en La Casa de los Famosos 2024 con uno de sus peores miedos y nadie hizo nada.

La última pelea entre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2024 generó críticas en redes sociales y Paola Durante -de 50 años de edad- dio su opinión.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Paola Durante celebró ya no estar en La Casa de los Famosos México 2024.

Y les recordó a Sian Chiong y Mariana Echeverría la terrible “broma” que le hicieron.

Tras ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2024, Paola Durante aseguró sentirse afortunada de no vivir los pleitos recientes.

“Yo no lo podía creer, decía ‘Dios mío, gracias por haberme sacado’”, dijo Paola Durante.

Quien no puede creer que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- fuera tan agresivo con Gala Montes, de 24 años de edad.

Paola Durante mencionó que se alegra que el cuarto Mar ya reaccione a las agresiones y le recordó a Sian Chiong, de 30 años de edad, cuando él la encerró en la alacena.

Violencia que ejerció junto a Mariana Echeverría, de 40 años de edad.

“Por fin mi cuarto Mar despertó y ahora que despiertan los otros se hacen ‘pobrecitos de nosotros’. Hacen un broma que yo me acabo de enterar que a mí Sian y Mariana me hicieron una broma, me encerraron en el almacén, yo no sabía”

Paola Durante