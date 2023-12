El anime One Piece en Netflix tendrá un remake, tal y como lo anunció el Wit Studio con un nuevo equipo de animación.

A través del evento Jump Festa 2024 y en redes sociales se anunció que One Piece en Netflix tendrá un remake basado en el manga de Eiichirō Oda para celebrar sus 25 años.

Y es que tal parece que el éxito del live action de One Piece en Netflix ha dado tal éxito, que ahora el propio anime tendrá un remake.

Se compartió el primer adelanto y póster oficial del remake de One Piece en Netflix

Como ya se reveló, One Piece en Netflix tendrá un nuevo remake, el cual llevará por título The One Piece.

Además compartió tanto el primer teaser como el primer póster del nuevo remake que tendrá One Piece en Netflix.

De igual manera se anunció que el remake de One Piece en Netflix estará a cargo de un nuevo equipo de animación de Wit Studio.

Este estudio ha sido el encargado de llevar a cabo animes como Attack on Titan, Spy x Family o Vinland Saga.

El remake de The One Piece en Netflix, contará la historia original de Echiirō Oda comenzando por el arco de East Blue.

Asimismo anunciaron que se distanciaran del anime original de One Piece en Netflix que inició en 1999. e integrarán una nueva tecnología audiovisual.

Nakamas, prepárense para esta aventura. ‘The One Piece’, la leyenda que comenzó hace 25 años viene con un remake producido por Wit Studio. 🏴🏴‍🔥 pic.twitter.com/DavEZkt1Pg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 17, 2023

El remake de One Piece en Netflix se estrenará pese a que el anime original se sigue transmitiendo

La noticia de un remake de One Piece en Netflix ha sorprendido a los fans del anime y manga originales, mismos que celebraron su estreno live action hace unos meses por la plataforma de streaming.

Especialmente porque el remake de One Piece en Netflix se estrenará pese a que el anime original sigue emitiéndose.

Aunque eso sí, el anime original de One Piece se acerca a su final y Echiirō Oda continúa trabajando en el desenlace del manga.

El remake de One Piece en Netflix llegará junto con la segunda temporada del live action y la adaptación de Monsters, que será una precuela del anime.