Simon Cowell buscará a la próxima boy band del momento para Netflix en la docuserie “Simon Cowell: The next Act”.

Las boy band como One Direction y BTS han sido un éxito mundial, por lo que el productor Simon Crowell apostó por buscar al siguiente grupo viral.

Simon Cowell busca una nueva boy band en un proyecto para Netflix

“Simon Cowell: The next Act” es el nuevo proyecto de Netflix con Simon Cowell, donde buscará a los integrantes perfectos a lo largo de 10 episodios:

Estreno: 10 de diciembre de 2025

Transmisión: Netflix

El reto de Simon Cowell en esta serie es buscar una boy band que tenga el mismo éxito mundial que One Direction en 2010.

Simon Cowell fue el encargado de las audiciones, donde 160 aspirantes fueron calificados por el duro creador de fenómenos musicales.

Al final se seleccionaron 16 jóvenes y grabaron su primer sencillo en Miami, pero como era de esperarse, los problemas, rencillas y celos estarán presentes.

Simon Cowell busca que “December 10″ sea un éxito en su nueva serie

“Simon Cowell: The next Act” de Netflix culminará con la formación de una boy band con el nombre “December 10″.

Esta boy band estará formada por jóvenes entre 16 y 19 años, seleccionados de Londres, Dublíny Liverpool.

Simon Cowell es reconocido por ser un productor exigente y crear boy band y girls group.

Los planes de Simon Cowell eran crear una boy band como One Direction con solo 5 integrantes, pero el talento del resto de seleccionados hizo cambiar de decisión al productor.

Los participantes pasaron por pruebas vocales y de presencia escénica; al final, formaron parte de “December 10″.

“Simon Cowell: The next Act” ya está disponible en Netflix y ha causado buenas opiniones entre los fans de las boy bands.