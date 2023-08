Nacho Lozano estuvo 11 días sin aparecerse en De Pisa y Corre (DPC) y a su regreso surgió el rumor de que un conductor prefirió no trabajar con él por temor.

Se sabía que Nacho Lozano -de 37 años de edad- estaba de vacaciones, pero ni tras ese descanso se le quitaron las malas energías que ya se generaron en Imagen TV.

Debido a lo que se habría generado con el reingreso de Nacho Lozano a la televisora (despidos y exigencias), un conductor prefirió no trabajar con él, ni en una mención pagada.

¿Por qué no está Nacho Lozano en De Pisa y Corre? Otro noticiero sería la razón

Tras 11 días que Nacho Lozano estuvo de vacaciones y alejado de su programa en Imagen TV, DPC, se creía que las cosas habían cambiado, pero no fue así.

Poncho Vera -de 49 años de edad- fue uno de los afectados por el reingreso de Nacho Lozano a Imagen TV, pues le quitaron la co-conducción de DPC.

Ante ello y debido a las exigencias con las que habría entrado Nacho Lozano, Poncho Vera prefirió negarse a hacer un trabajo en DPC, pese a que era una mención pagada.

Según información de ‘Arguendetv’, Poncho Vera fue citado para entrar a DPC a hacer la mención de una publicidad en el noticiero, pero prefirió no hacerlo, “por temor”.

“Poncho Vera dijo -no, prefiero no acatar la orden de la gente de ventas, prefiero perder esa comisión mensual por esa publicidad, pero no quiero tener problemas con Nacho Lozano”.

Arguendetv.