¿Mario Bezares -de 66 años de edad- explota en contra de Tania Rincón? No soportó la crítica en Hoy soy el chef durante su semana final.

A unos días de conocer al ganador de Hoy soy el chef, las parejas se encuentran con las emociones a flor de piel y es que todos buscan conquistar este reality.

Sin embargo, en Hoy soy el chef se vivió un tenso momento luego de que Mario Bezares arremetió contra Tania Rincón -de 38 años de edad-, pero no habría sido la única.

Mario Bezares (Tomada de video )

Así explotó Mario Bezares contra Tania Rincón luego de que no soportó su critica en la semana final de Hoy soy el chef

Al ser la semana final de Hoy soy el chef, las parejas se han tenido que enfrentar a retos más complicados por lo que no siempre han tenido el resultado esperado.

Así lo demostró Mario Bezares al quejarse que en el reto de preparar buñuelos el piloncillo no era esencial, pero Galilea Montijo no probó los suyos por esa razón.

Sin embargo, Tania Rincón no dudo en señalarle que el piloncillo si era parte fundamental del platillo.

Mario Bezares no soportó esta crítica de Tania Rincón por lo que de inmediato le reclamó que ella no podía opinar ya que no había ido al ensayo y no sabía de lo que hablaba.

Tania Rincón y Karime Pindter no dudaron en defenderse al asegurar que si habían ensayado, pero en otro lado porque no habían podido acudir al foro del programa Hoy.

Los ánimos se calentaron, pero de inmediato trataron de tranquilizar a Mario Bezares para que la situación no llegará a más.

Sin embargo, a través de las redes sociales usuarios le mostraron su apoyo a Tania Rincón y es que resaltaron que desde la receta venía marcado que se tenía que usar el piloncillo.

Incluso algunos creen que Arath de la Torre y Mario Bezares hicieron trampa porque si terminaron los buñuelos, pero no hicieron el piloncillo.

Mientras que las otras parejas se centraron en hacer el piloncillo y al mismo tiempo sacar los buñuelos.

¡Se arma la discusión entre

Mario Bezares y Tania

Rincón! 😱 ¿Ustedes quién creen que tiene la razón? #HoySoyElChef pic.twitter.com/YtR13OfmTl — Programa Hoy (@programa_hoy) June 24, 2025

No solo Tania Rincón, Mario Bezares también le habría reclamado a esta conductora de Hoy

Sin embargo, Tania Rincón no fue la única contra la que explotó Mario Bezares luego de que no soportó las críticas.

Y es que Galilea Montijo confesó que Mario Bezares le había ido a reclamar luego de su participación en Hoy soy el chef.

Galilea Montijo recordó que su nogada había quedado muy salada y aun así Mario Bezares le había ido a reclamar.

Aunque no brindó más detalles sobre lo qué pasó con Mario Bezares, Galilea Montijo si mostró que esta situación no fue de su agrado.