¿Le gustó? Ana María Alvarado ya vio Fuga de Reinas y esto fue lo que dijo sobre la nueva película en la que participa Martha Higareda.

El pasado 14 de abril se estrenó la película mexicana Fuga de Reinas, esta cinta de comedia -que se encuentra disponible en Netflix- está protagonizada por:

Martha Higareda, de 39 años de edad

Paola Núñez, de 45 años de edad

Alejandra Ambrosi, de 35 años de edad

Valeria Vera, de 44 años de edad

Antes de su estreno, la cinta Fuga de Reinas causó gran expectación y es que Martha Higareda no solo la protagoniza, sino que además la escribió.

A través de sus redes sociales, Ana María Alvarado -de 54 años de edad- confesó que ya la había visto, pero su opinión generó un debate en redes, ¿será que le gustó?

Elenco de Fuga de reinas, la película de Martha Higareda, ya disponible en Netflix (Netflix )

Tras su popularidad en Netflix, Ana María Alvarado ya vio Fuga de Reinas y esta es su opinión

Después de su polémica con Maxine Woodside -de 74 años de edad-, Ana María Alvarado se ha dedicado a su trabajo en ‘Sale el Sol’ y a su canal de Youtube.

Sin embargo este sábado 15 de abril sorprendió a sus seguidores de Twitter al revelar que ya había visto la cinta Fuga de Reinas.

A un día de su estreno, Ana María Alvarado fue muy contundente sobre lo que pensaba de la nueva producción en la que participa Martha Higareda, ¿será que le gustó?

Pese a que Fuga de Reinas encabeza el top ten de las películas más populares en Netflix, Ana María Alvarado no habría quedado muy conforme con la cinta.

Ana María Alvarado no quiso dar su opinión sobre Fuga de Reinas ya que señaló que respeta a las actrices que participan en la película dirigida por Jorge Macaya.

“Acabo de ver la película ‘Fuga de reinas’, sólo porque respeto a las actrices que participan, me reservo mi opinión” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado (@anamaalvarado / Twitter )

La publicación de Ana María Alvarado generó un debate en Twitter y es que mientras que algunos señalaban que Fuga de reinas no era una buena película.

“Hay una crisis MUY severa en la calidad de los contenidos que se producen en México!”, “Me quede a la mitad y la verdad me pareció algo que no merecen alguna de las actrices principales”, “Yo ni la acabe de ver que desperdicio”, se puede leer en Twitter.

Otros le cuestionaron a Ana María Alvarado que no se animará a dar su opinión, pues le cuestionaron que su comentario sobre una película no demerita la trayectoria de las actrices.

“Yo también las respeto, pero no por eso no voy a decir que es una porquería”, “Si no vas a decir que te pareció ni siquiera lo hubieras mencionado no crees??”, “Se puede decir sin faltarles al respeto, la opinión de un mal trabajo no las hace malas actrices”, “Si se reserva su opinión, significa que no pinta nada bien. O al menos eso es lo que se puede interpretar”, “Serias más respetuosa y honesta si dieras tu opinión que dejando al aire la misma”, son algunos de los comentarios que recibió.

Ana María Alvarado (Captura de Pantalla)

Ana María Alvarado (Captura de Pantalla)

Ana María Alvarado (Captura de Pantalla )

¿De qué va Fuga de Reinas?

Fuga de Reinas narra la historia de cuatro mujeres que deciden emprender un viaje en carretera, sin saber lo que encontrarán en el camino.

Hartas de sus problemas, estas cuatro mujeres deciden hacer el viaje que habían planeado en su adolescencia:

Paty (Martha Higareda) vive bajo la sombra de su esposo Esteban (Arturo Barba), un egocéntrico político.

Marilú (Alejandra Ambrosi) es una ama de casa dedicada a su familia, pero se siente ignorada por su esposo e hijos.

Tras la muerte de su mamá, Famela (Paola Núñez) se enfoca su trabajo y descuida su matrimonio con Ramiro (Ricardo Reynaud).

Estrella (Valeria Vera) es el alma libre del grupo, siempre ha preferido a sus amigas que comprometerse.

Durante el viaje se enfrentarán a locos problemas que les cambiarán la vida para siempre.