Las Estrellas bailan en Hoy viven el viernes de eliminación, donde una pareja saldrá tras una semana llena de polémicas por presunto favoritismo de los jueces hacia algunas celebridades. Pero la gran ausente fue Cinthia Aparicio que dejó solo a Óscar Medellín.

Luego de dos semanas en competencia Mariana Echeverría de 38 años de edad y Moisés Muñoz de 42 años de edad fueron la primera pareja eliminada. Las celebridades se despidieron de ‘Campeón de Campeones’ sin bailar.

Este viernes 28 de octubre se llevó a cabo el tercer duelo de eliminación en donde nuevas parejas se enfrentaron para evitar salir de Las Estrellas bailan en Hoy.

¿Quiénes son las parejas que continúan una semana más en Las Estrellas bailan en Hoy?

Al igual que otras emisiones de Las Estrellas bailan en Hoy, las parejas que se salvan de estar en riesgo de estar eliminados son las que consiguieron las mejores calificaciones.

El público también tiene un rol importante ya que las tres parejas más votadas obtienen más puntos. En esta ocasión los famosos que recibieron más apoyo de los televidentes fueron:

Manelyk de 33 años de edad y Luis Caballero, mejor conocido como “El Potro” de 30 años de edad

Violeta Isfel de 37 años de edad y Luis Fernando Peña de 40 años de edad

Candela Márquez de 34 años de edad y Carlos Speitzer de 31 años de edad

Sumando sus puntos estas fueron las parejas salvadas:

Violeta Isfel y Luis Fernando Peña Ferka de 36 años de edad y Jorge Losa de 32 años de edad Silverio Rocchi de 34 años de edad y Lorena Manelyk y “El Potro” Candela Márquez y Carlos Speitzer

¿Quiénes son las parejas que se enfrentaron para evitar ser los eliminados?

Las parejas que tuvieron menos votos y que se presentaron por segunda vez en la semana para evitar ser eliminados fueron:

Cinthia Aparicio de 29 años de edad y Óscar Medellín de 33 años de edad

Mariazel de 41 años de edad y Yurem de 31 años de edad

Toñita de 42 años de edad y Tony Garza

Romina Marcos de 27 años de edad y Josh Gutiérrez de 35 años de edad

¿Y Cinthia Aparicio? Óscar Medellín termina bailando con un maniquí

Este viernes Óscar Medellín se tuvo que presentar solo ya que Cinthia Aparicio no pudo presentarse a pesar de que no habían obtenido buenas calificaciones.

A través de un video Cinthia Aparicio confesó que se encontraba certificándose para ser conferencista. De acuerdo con la actriz este tema ya estaba hablado con la producción.

Sin embargo, Paul Stanley confesó que la producción no se encontraba enterada de la ausencia de Cinthia Aparicio, por lo que Óscar Medellín señaló que él no sabía de esa situación y que prefería no hablar.

Tras fuertes críticas de los jueces, Romina Marcos y Josh Gutiérrez se presentan para no perder su lugar en Las Estrellas bailan en Hoy

Desde que inició Las Estrellas bailan en Hoy, Romina Marcos y Josh Gutiérrez han enfrentado varias dificultades que han afectado sus calificaciones.

Luego de que Romina Marcos señaló que ya no va a enfocarse en las críticas pues el jueves tuvo un pequeño enfrentamiento con Latin Lover.

Romina Marcos y Josh Gutiérrez confesaron que no habían tenido tiempo de ensayar por lo que le pedían a los jueces tener en cuenta esa situación al momento de calificarlos.