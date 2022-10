Tras pleito en Las Estrellas Bailan en Hoy entre Toñita y Manelyk, la influencer le sugiere decir lo que sea pero de frente.

Luego de que el jueves 13 de octubre Manelyk y Toñita protagonizaron una fuerte pelea que hasta las llevó a retarse en la pista en las Las Estrellas bailan en Hoy, hoy vuelven a dar de qué hablar.

Las Estrellas Bailan en Hoy: Manelyk sugiere a Toñita decir lo que sea pero de frente (Instagram @programahoy)

Manelyk le dice a Toñita que diga las cosas de frente

A la salida del foro de Las Estrellas bailan en Hoy, Manelyk de 33 años de edad fue cuestionada por los reporteros acerca del altercado que tuvo con Toñita de 44 años de edad.

A lo que Manelyk opinó sobre los dichos de Toñita, la cual aseguró que la ex Acapulco Shore hubiera ganado por votos y que no bailaba, a lo la influencer dijo que no le importan.

“Esos comentarios me van y me viene” Manelyk

Asimismo, Manelyk le sugirió a Toñita decir lo que sea pero de frente, ya que a la influencer le gusta hablar las cosas claras incluso si se trata de hablar mal de alguien.

“Yo si algo mal de alguien lo hago de frente, no voy y le digo ‘hola amiga cómo estás y chalala’ y por atrás estoy hablando, ósea a mi si me caes mal me caes mal” Manelyk

Tanto así que Manelyk dijo que dejará que las cosas fluyan en la pista de Las Estrellas bailan en Hoy y a ver cómo le va a ella y Toñita.

“Entonces digo vamos a ver cómo le va en la pistas de baile y vamos a ver cuantos votos tiene y cuando yo” Manelyk

Asimismo, Manelyk precisó que para ella todos son rivales en “buena onda” nada de “eres mi enemiga, te odio”, dejando en claro que en esta ocasión en Las Estrellas bailan en Hoy es “Campeón de Campeones”.

Toñita sostiene lo que dijo de Manelyk, pero asegura admirarla

Toñita, también habló sobre lo sucedido en Las Estrellas bailan en Hoy por lo que sostuvo los dichos a Manelyk, pero aseguró admirarla.

Pues según Toñita lo dijo porque “tanto Mane como yo no bailamos tan bonitos como otros, a eso me refería”.

A lo que Toñita dijo haber sido honesta, más no decir nada malo en contra de Manelyk, al contrario apuntó que hasta la admira.